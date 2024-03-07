Κατερίνη: Αίσιο τέλος για 25χρονο ορειβάτη που χάθηκε στον Όλυμπο

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια για 25χρονο ορειβάτη, ο οποίος έχασε τον προσανατολισμό του στον Όλυμπο, κοντά στο καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός», και σε υψόμετρο άνω των 2.000 μέτρων.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε γύρω στις 10 το βράδυ, οπότε ξεκίνησε επιχείρηση για τον εντοπισμό του.

Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκε νεαρός άνδρας, όπου παρελήφθη από #ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., έπειτα από αποπροσανατολισμό του πλησίον του Καταφυγίου "Σπήλιος Αγαπητός" στον Όλυμπο. Επιχείρησαν 14 #πυροσβέστες με 1 ορειβατική ομάδα και 1 ομάδα Σ.μη.Ε.Α. από την 2η ΕΜΑΚ, την Π.Υ.… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 7, 2024

Ο νεαρός άντρας βρέθηκε τελικώς πέντε ώρες αργότερα, στις 3 τα ξημερώματα, εξαντλημένος αλλά καλά στην υγεία του, ενώ μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 14 πυροσβέστες από το Λιτόχωρο και την Κατερίνη, όπως επίσης μία ορειβατική ομάδα και μία ομάδα με drones (Σ.μη.Ε.Α.) από την 2η ΕΜΑΚ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

