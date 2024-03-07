Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αίσιο τέλος για 25χρονο ορειβάτη που χάθηκε σε ύψος 2.000 μέτρων στον Όλυμπο

Ο νεαρός άντρας βρέθηκε τελικώς πέντε ώρες αργότερα, στις 3 τα ξημερώματα, εξαντλημένος αλλά καλά στην υγεία του

Κατερίνη: Αίσιο τέλος για 25χρονο ορειβάτη που χάθηκε στον Όλυμπο

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια για 25χρονο ορειβάτη, ο οποίος έχασε τον προσανατολισμό του στον Όλυμπο, κοντά στο καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός», και σε υψόμετρο άνω των 2.000 μέτρων.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε γύρω στις 10 το βράδυ, οπότε ξεκίνησε επιχείρηση για τον εντοπισμό του.

Ο νεαρός άντρας βρέθηκε τελικώς πέντε ώρες αργότερα, στις 3 τα ξημερώματα, εξαντλημένος αλλά καλά στην υγεία του, ενώ μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 14 πυροσβέστες από το Λιτόχωρο και την Κατερίνη, όπως επίσης μία ορειβατική ομάδα και μία ομάδα με drones (Σ.μη.Ε.Α.) από την 2η ΕΜΑΚ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ορειβάτης ΕΜΑΚ Όλυμπος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark