Μετά τους 34 μετανάστες που μεταφέρθηκαν τα ξημερώματα στους Καλούς Λιμένες, στον ίδιο όρμο της περιοχής του Δήμου Φαιστού, αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες και οι 73 μετανάστες που εντοπίστηκαν από φορτηγό πλοίο, το οποίο τους περισυνέλλεξε από θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, καθώς είχαν εκπέμψει σήμα κινδύνου από το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν.

Αρχικά υπήρξε σχεδιασμός η επιβίβασή τους σε σκάφη του λιμενικού να γίνει στα ανοιχτά της Αγίας Γαλήνης, ωστόσο οι καιρικές συνθήκες και ο έντονος κυματισμός δεν το επέτρεψαν, με τις αρχές να προχωρούν σε άλλη περιοχή, όπου αυτό κατέστη τελικά δυνατό.

«Ενημερωθήκαμε ότι θα έρθουν στους Καλούς Λιμένες οι 73 μετανάστες και έχουμε ήδη φροντίσει να βρίσκονται εδώ, τόσο νέο κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού για τις πρώτες βοήθειες, όσο και λεωφορεία για μεταφερθούν στο Ηράκλειο, οι άνθρωποι» ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φαιστού Αντώνης Κωνσταντουλάκης, ο οποίος θέλησε προσωπικά αλλά και εκ μέρους του Δημάρχου Γρηγόρη Νικολιδάκη να ευχαριστήσει όσους συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια .

«Η συνεργασία με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, την Αστυνομία, τον Ερυθρό Σταυρό, αλλά και την εταιρεία ΣΕΚΑ που φιλοξενεί σε χώρους της στους Καλούς Λιμένες τους μετανάστες, είναι μια συνεργασία άριστη και αυτό δεν μπορώ να μην το επισημάνω» δήλωσε ο κ. Κωνσταντουλάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

