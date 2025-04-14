Ελεύθεροι, με προφορική εντολή του Εισαγγελέα, αφέθηκαν οι 5 μαθητές που συνελήφθησαν για τον τραυματισμό του 13χρονου, κατά τη διάρκεια challenge, όπως οι ίδιοι ισχυρίζονται, σε Γυμνάσιο της Πάτρας. Οι ανήλικοι είχαν συλληφθεί το βράδυ του Σαββάτου από την Ασφάλεια Πατρών, ενώ ταυτοποιήθηκε ένας ακόμα συμμαθητής τους.

Ο Εισαγγελέας, ο οποίος εποπτεύει την προανακριτική διαδικασία που είναι σε εξέλιξη, άσκησε σε βάρος των 5 ανηλίκων δίωξη για πρόκληση σωματικής βλάβης σε αδύναμο άτομο.

Σύμφωνα με την pelop, οι νεαροί αρνούνται κατηγορηματικά στην κατάθεσή τους ότι είχαν σκοπό να τραυματίσουν τον 13χρονο, προσθέτοντας πως συμμετείχε στο παιχνίδι με την θέλησή του.

«Δεν συμμετείχε σε καμία δοκιμασία. Τον σήκωσαν στον αέρα και τον άφησαν να πέσει» είπε από την πλευρά του ο πατέρας του 13χρονου μαθητή από την Πάτρα που νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλική κάκωση.

«Το παιδί είναι σε σταθερή κατάσταση, είναι καλύτερα. Το παιδί μου δε συμμετείχε οικειοθελώς σε όλο αυτό. Του το έκαναν με το ζόρι. Τον πήραν, τον σήκωσαν ψηλά και τον πέταξαν», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πατέρας του 13χρονου.

Ο πατέρας του ανήλικου, δηλώνει σχετικά: «Του είπαν «θα σε σηκώσουμε ψηλά και θα σε κρατήσουμε. Και τελικά τον άφησαν και έπεσε. Εγώ έκανα καταγγελία στην Αστυνομία για να παραδειγματιστούν τα παιδιά να μην ξαναγίνει. Ξέρουμε ποια παιδιά το έκαναν. Να παραδειγματιστούν».

Σε άλλες δηλώσεις του, ο πατέρας του 13χρονου καταγγέλλει πως ο γιος του είναι θύμα «bullying από αυτά τα παιδιά εδώ και καιρό. Δεν τραυματίστηκε παίρνοντας μέρος σε κάποιο παιχνίδι. Του είπαν ότι θέλουν να τον πετάξουν στον αέρα όπως πετάνε τους παίκτες της Παναχαϊκής. Δεν είπε ούτε ναι ούτε όχι γιατί φοβόταν τις συνέπειες. Τον πετάξαν ψηλά και τον άφησαν να πέσει κάτω με το κεφάλι».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε για το περιστατικό: «Θα πρέπει να διερευνηθεί όλο αυτό, να ληφθούν μαρτυρικές καταθέσεις από όλους τους συμμαθητές όπως και από το ίδιο το παιδί που τραυματίστηκε».

«Μιλάμε για ένα θλιβερό περιστατικό. Η κατάσταση έχει δρομολογηθεί, οι αρμόδιοι θα το λύσουν. Ευχόμαστε το παιδί να είναι καλά», ανέφερε η Ελένη Μπεχλιούλη, πρόεδρος ένωσης γονέων και κηδεμόνων Πάτρας.

Το παιδί διακομίστηκε αρχικά στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Πάτρας όπου υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία, χωρίς να εντοπιστεί τραύμα που απαιτεί χειρουργείο. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων.

Η διοικήτρια του «Καραμανδάνειου», Ασπασία Ρηγοπούλου, ανέφερε σχετικά με την εξέλιξη της υγείας του 13χρονου πως «νοσηλεύεται σε καλή γενική κατάσταση. Έγινε ο απαραίτητος κλινικοεργαστηριακός έλεγχος. Παρά το γεγονός ότι υπέστη κάταγμα στο κρανίο, η κλινική του εικόνα είναι σταθερή και καθησυχαστική».

Από τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποδίδουν το περιστατικό σε έλλειψη εποπτείας των προαυλίων από τους καθηγητές, οι οποίοι θα ελεγχθούν για σωματική βλάβη από αμέλεια.

