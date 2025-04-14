Από την Αρκαδία στη λίστα Forbes: Τέσσερα νέα παιδιά τολμούν, επιχειρούν και δημιουργούν το δικό τους success story

Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Σε μια εποχή όπου η ελληνική ύπαιθρος παλεύει να κρατήσει τους νέους κοντά της, δύο αδέλφια από την Τεγέα Αρκαδίας αποδεικνύουν ότι η καινοτομία μπορεί να ανθίσει ακόμα και στα πιο παραδοσιακά χωράφια. Ο Άγγελος και ο Γιώργος Κυριακούλης βρέθηκαν πρόσφατα στη λίστα της ελληνικής έκδοσης του Forbes “30 under 30”, ανάμεσα σε καταξιωμένους επιστήμονες και καινοτόμους επιχειρηματίες.

Η ιδέα γεννήθηκε εν μέσω της πανδημίας, όταν οι σπουδές τους μπήκαν προσωρινά στον πάγο. Αντί να περιμένουν, γύρισαν στον τόπο τους, αποφασισμένοι να επενδύσουν. "Θέλαμε να πάρουμε ό,τι μας έδωσαν οι γονείς και οι παππούδες μας και να το εξελίξουμε", λέει ο Άγγελος. Η οικογενειακή αγροτική παραγωγή μπήκε στην ψηφιακή εποχή, με το e-shop τους να στέλνει φρέσκα προϊόντα εντός 24 ωρών σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Με μια παραγωγή που περιλαμβάνει μήλα, πατάτες, κεράσια, βύσσινα, αμπέλια και καρυδιές, οι Κυριακούληδες δεν αρκούνται μόνο στη γεωργία. Έχουν ήδη επενδύσει στη μεταποίηση, με το νέο τους προϊόν τα premium chips μήλου, να βρίσκει μεγάλη ανταπόκριση στην αγορά. Ποιο είναι το επόμενο βήμα τους; Η εισαγωγή τεχνητής νοημοσύνης στις καλλιέργειες για ακόμη μεγαλύτερη αποδοτικότητα.

"Δεν είναι απλώς μια start up, είναι ένα όραμα για έναν αγροτικό τομέα σύγχρονο, εξωστρεφή και βιώσιμο", λέει ο Γιώργος. Με σεβασμό στην παράδοση αλλά και βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, τα δύο αδέλφια αποδεικνύουν ότι η γη δεν είναι απλώς ένας τόπος καταγωγής, αλλά κι ένας τόπος δημιουργίας.

Τα αδέλφια από την Αρκαδία εμπνέονται από τον αγαπημένο τους παππού - Όραμα, να γίνει η Ελλάδα διεθνής προορισμός για αλιευτικό τουρισμό

Ακόμη δυο αδέρφια βρέθηκαν ανάμεσα στους 30 πιο επιδραστικούς νέους επιχειρηματίες κάτω των 30 ετών για το 2025, της ελληνικής λίστας Forbes. Αποφάσισαν να μετατρέψουν την παιδική τους αγάπη για το ψάρεμα σε ένα φιλόδοξο όραμα: ο Κωνσταντίνος και η Φαίδρα Λουρδή θέλουν να κάνουν την Ελλάδα τον κορυφαίο προορισμό αλιευτικού τουρισμού στην Ευρώπη, κι όχι μόνο.

Όλα ξεκίνησαν από τις αναμνήσεις τους στο ψάρεμα με τον παππού τους, τον Ντίνο και τα παραδοσιακά καΐκια. Με οδηγό εκείνες τις στιγμές και εφόδιο την πίστη τους στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, δημιούργησαν μια επιχείρηση με στόχο να γεμίσει η Ελλάδα ψαροκάικα, έτοιμα να προσφέρουν αυθεντικές εμπειρίες σε τουρίστες από όλο τον κόσμο.

Και δεν σταματούν εκεί. Όπως αποκάλυψαν στην εκπομπή "Οπου Υπάρχει Ελλάδα" το επόμενο βήμα τους είναι εξίσου πρωτοποριακό. Θέλουν να κατασκευάσουν το πρώτο παγκοσμίως προσβάσιμο σκάφος για άτομα με αναπηρίες, ώστε ο αλιευτικός τουρισμός να είναι ανοιχτός και φιλόξενος για όλους.

"Θέλουμε ο καθένας, ανεξαρτήτως ικανοτήτων, να μπορεί να απολαμβάνει τη χαρά και την ελευθερία του ψαρέματος στη θάλασσα", λέει ο Κωνσταντίνος.

Η Φαίδρα και ο Κωνσταντίνος αποδεικνύουν ότι όταν το πάθος συναντά την καινοτομία, τότε ακόμα και ένα παραδοσιακό ψάρεμα μπορεί να γίνει ένα υπέροχο success story.

