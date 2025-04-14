Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Ουρές χιλιομέτρων έχουν δημιουργηθεί στην κάθοδο της Αθηνών Λαμίας – Κηφισού από το ύψος της Νέας Κηφισιάς προς τους Αγίους Αναργύρους λόγω σύγκρουσης τριών οχημάτων στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκηδόνα καθώς και στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού, στον Σκαραμαγκά.

Η κίνηση στο λεκανοπέδιο ήταν καλή σήμερα, Μ. Δευτέρα καθώς πολλοί εκδρομείς έχουν φύγει από την Αθήνα ενώ είναι κλειστά και τα σχολεία, ωστόσο η καραμπόλα δημιούργησε προβλήματα.

Πηγή: skai.gr

