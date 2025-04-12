Σε μήνυση κατά όσων θεωρεί ότι ευθύνονται για τον τραυματισμό του παιδιού του, κατά τη διάρκεια παιχνιδιού challenge, μέσα στο Γυμνάσιο της Πάτρας όπου φοιτά, κατέθεσε ο πατέρας του 13χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 ήδη η Ασφάλεια Πάτρας έχει προσαγάγει συμμαθητές του παιδιού, λαμβάνοντας καταθέσεις με ιδιαίτερη προσοχή, λόγω και του νεαρού της ηλικίας τους.

Αυτό που αναζητείται είναι εάν υπήρξε δόλος κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού δοκιμασίας. Δηλαδή εάν οι μαθητές εσκεμμένα άφησαν τον 13χρονο να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί.

Δεν διατρέχει κίνδυνο

Σύμφωνα με τη Διοικήτρια του νοσοκομείου, Ασπασία Ρηγοπούλου, που μίλησε στο tempo24, το παιδί βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Μεταφέρθηκε και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου όπου αφού υπεβλήθη σε αξονική εγκεφάλου διαπιστώθηκε πως δεν είχε κάποιο εσωτερικό αιμάτωμα ώστε να κριθεί αναγκαία χειρουργική επέμβαση.

Τη Δευτέρα έχει προγραμματιστεί να υποβληθεί και σε μαγνητική τομογραφία και αν όλα πάνε καλά, κάτι για το οποίο αισιοδοξούν οι ιατροί του Καραμανδανείου, το παιδί θα πάρει εξιτήριο.

Η ανάρτηση του υπουργού

O υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση.

«Ενημέρωση από ΓΝ Παίδων Καραμανδάνειο. Νοσηλεύεται παιδί με κάταγμα κρανίου 13 χρονών μετά από τσάλεντζ που αντί να προσγειωθεί με τα πόδια προσγειώθηκε με το κεφάλι. Έχουν γίνει όλες οι προβλεπόμενες εξετάσεις. Είναι σε καλή κατάσταση….όλο αυτό εξελίσσεται σε μία μάστιγα. Προστατέψτε τα παιδιά σας», αναφέρει στο tweet του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Πηγή: skai.gr

