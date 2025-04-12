Πάτρα: Με κάταγμα κρανίου ο 13χρονος που συμμετείχε σε challenge

Ένα 13χρονο παιδί νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Καραμανδάνειο με κάταγμα στο κρανίο του μετά από challenge. Σύμφωνα με πληροφορίες συμμετείχε στο Superman Challenge, από το οποίο έχουν προκληθεί αρκετοί τραυματισμοί.
O υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση.
«Ενημέρωση από ΓΝ Παίδων Καραμανδάνειο. Νοσηλεύεται παιδί με κάταγμα κρανίου 13 χρονών μετά από τσάλεντζ που αντί να προσγειωθεί με τα πόδια προσγειώθηκε με το κεφάλι. Έχουν γίνει όλες οι προβλεπόμενες εξετάσεις. Είναι σε καλή κατάσταση….όλο αυτό εξελίσσεται σε μία μάστιγα. Προστατέψτε τα παιδιά σας», αναφέρει στο tweet του ο Άδωνις Γεωργιάδης.
- Hellenic Train: Τι εκτιμούν στην ΕΛ.ΑΣ για το «χτύπημα» - Ηχητικό ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης
- Τουρκικό αλιευτικό άνοιξε πυρ με πυροβόλο κατά σκάφους του Λιμενικού ανοιχτά της Λέσβου - Η επίσημη ανακοίνωση
- Διπλό έγκλημα στο Αίγιο: Επεισοδιακή η μεταγωγή του 23χρονου - Έβριζε και αυτοτραυματίστηκε στα κρατητήρια
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.