Πάτρα: Με κάταγμα κρανίου ο 13χρονος που συμμετείχε σε challenge

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας για το περιστατικό με τον 13χρονο - Σύμφωνα με πληροφορίες συμμετείχε στο Superman Challenge

Καραμανδάνειο

Ένα 13χρονο παιδί νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Καραμανδάνειο με κάταγμα στο κρανίο του μετά από challenge. Σύμφωνα με πληροφορίες συμμετείχε στο Superman Challenge, από το οποίο έχουν προκληθεί αρκετοί τραυματισμοί.

O υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση.

«Ενημέρωση από ΓΝ Παίδων Καραμανδάνειο. Νοσηλεύεται παιδί με κάταγμα κρανίου 13 χρονών μετά από τσάλεντζ που αντί να προσγειωθεί με τα πόδια προσγειώθηκε με το κεφάλι. Έχουν γίνει όλες οι προβλεπόμενες εξετάσεις. Είναι σε καλή κατάσταση….όλο αυτό εξελίσσεται σε μία μάστιγα. Προστατέψτε τα παιδιά σας», αναφέρει στο tweet του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Πηγή: Tempo24.news

TAGS: Πάτρα ατύχημα παιδί
