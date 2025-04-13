Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του τραυματισμού του 13χρονου μαθητή, κατά τη διάρκεια challenge, σε γυμνάσιο της Πάτρας.

Συγκεκριμένα, η Ασφάλεια Πατρών προχώρησε στη σύλληψη πέντε 14χρονων μαθητών και στην ταυτοποίηση ενός ακόμη, για τον τραυματισμό του 13χρονου.

Η εισαγγελία έχει αναλάβει την εποπτεία της έρευνας και απέδωσε την κατηγορία της πρόκλησης σωματικής βλάβης σε ανήμπορο να αντιδράσει άτομο.

Παράλληλα, από «κόσκινο» θα περάσουν και οι καθηγητές που όφειλαν να επιτηρούν τους μαθητές στο προαύλιο κατά τη διάρκεια του διαλείμματος καθώς δόθηκε εντολή για σχετική έρευνα, με σχηματισμό δικογραφίας στην περίπτωση αυτή για σωματική βλάβη από αμέλεια.

Οι πέντε μαθητές αφέθηκαν ελεύθεροι μιας και πρόκειται για ανήλικους, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνούνται κατηγορηματικά στην κατάθεσή τους ότι είχαν σκοπό να τραυματίσουν τον 13χρονο, προσθέτοντας πως συμμετείχε στο παιχνίδι - πρόκληση με τη θέλησή του.

Υπενθυμίζεται ότι ο πατέρας του 13χρονου κατέθεσε μήνυση κατά όσων θεωρεί ότι ευθύνονται για τον τραυματισμό του παιδιού του.

Την υπόθεση χειρίζεται με ιδιαίτερη προσοχή το έμπειρο Γραφείο Ανηλίκων της Ασφάλειας Πατρών, σε συνεργασία με τον αρμόδιο εισαγγελέα.

Το οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού ισχυρίζεται ο μαθητής δεν έπαιζε με τα υπόλοιπα το επικίνδυνο παιχνίδι, αλλά οι συμμαθητές του τον έπιασαν και τον πέταξαν στο αέρα, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Αυτός είναι και ο λόγος που ο πατέρας του 13χρονου προχώρησε σε κατάθεση μήνυσης. Δεδομένου ότι, όπως υποστηρίζει η οικογένεια, είχε και στο πρόσφατο παρελθόν πέσει θύμα bullying.

Τη νέα αυτή εξέλιξη στην υπόθεση επιβεβαίωσε και η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας το πρωί στο ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Οι Δεκατιανοί» λέγοντας ότι ερευνάται το παιδί να συμμετείχε στο challenge αλλά χωρίς τη θέλησή του με αποτέλεσμα και τον τραυματισμό του.

Δεν διατρέχει κίνδυνο ο 13χρονος

Σύμφωνα με τη Διοικήτρια του νοσοκομείου, Ασπασία Ρηγοπούλου, με την οποία συνομίλησε το tempo24, το παιδί βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Μεταφέρθηκε και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου όπου αφού υπεβλήθη σε αξονική εγκεφάλου διαπιστώθηκε πως δεν είχε κάποιο εσωτερικό αιμάτωμα ώστε να κριθεί αναγκαία χειρουργική επέμβαση.

Την Δευτέρα έχει προγραμματιστεί να υποβληθεί και σε μαγνητική τομογραφία κι αν όλα πάνε καλά, κάτι για το οποίο αισιοδοξούν οι ιατροί του Καραμανδανείου, το παιδί θα πάρει εξιτήριο.

Πηγή: skai.gr

