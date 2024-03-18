Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα βρεθούν απόψε οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, για να αναδείξουν την αναφορά τους για τους χειρισμούς της κυβέρνησης και την επιχείρηση συγκάλυψης των πολιτικών ευθυνών, για τα αίτια της τραγωδίας.

Μιλώντας για δεύτερη φορά από το βήμα της Ευρωβουλής, αυτή τη φορά μαζί με την υποστήριξη 1,3 εκατομμυρίων ανθρώπων που υπέγραψαν το ψήφισμα της Μαρίας Καρυστιανού για την ενεργοποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, οι συγγενείς των θυμάτων θα ζητήσουν την υποστήριξη του Ευρωκοινοβουλίου αλλά και στην κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας.

Ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας του αδικοχαμένου 26χρονου Δημήτρη, στέλνει μέσω του Τhesstoday.gr το μήνυμα «η αλήθεια θα λάμψει, οι υπαίτιοι έχουν χάσει ακόμη και το ηθικό πλεονέκτημα».

αλλά και στην κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας.

«Εθελοτυφλεί όποιος δεν βλέπει όσα είπε η Ευρωπαία εισαγγελέας»

Μετά την προσωπική δέσμευση της εισαγγελέα Λάουρα Κοβάσι στους συγγενείς για δικαίωση, αλλά και τις δηλώσεις περί «μπλόκου» από την εφαρμογή δικαιοσύνης, ο Παύλος Ασλανίδης αναφέρει ότι «η Ευρωπαία εισαγγελέας είπε τα αυτονόητα, όποιος δεν το βλέπει, εθελοτυφλεί. Η κυβέρνηση έχει χάσει ακόμη και το ηθικό πλεονέκτημα, λοιδορούν το ψήφισμα που υπέγραψαν 1,3 εκατομμύρια Έλληνες, αλλά δεν μπορεί να κρυφτεί η αλήθεια».

Εναποθέτοντας τις ελπίδες τους στους μηχανισμούς δικαιοσύνης της Ευρώπης, αλλά και μετά το κύμα αλληλεγγύης στις πορείες για την επέτειο ενός έτους από τη φονική σύγκρουση, οι συγγενείς θα συνεχίσουν να είναι οι φωνές των παιδιών τους, ώστε η Δικαιοσύνη να κινηθεί όπως αρμόζει, σημειώνει ο κ. Ασλανίδης.

«Με πανοπλία τα παιδιά μας, θα συνεχίσουμε τις πιέσεις ώστε η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της όπως πρέπει. Δε θα σταματήσουμε μέχρι να υπάρξει δικαίωση», λέει ο πατέρας του 26χρονου Δημήτρη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.