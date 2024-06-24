Πάτρα: 19χρονος διέφυγε από την Ψυχιατρική Κλινική

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία το απόγευμα της Δευτέρας, όταν ένας 19χρονος που νοσηλευόταν στην Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας φέρεται να διέφυγε από το Ίδρυμα.

Άμεσα ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης Πατρών και ήδη έχουν ξεκινήσει οι έρευνες για τον εντοπισμό του και την επαναφορά του στην Κλινική.

