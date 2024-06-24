Σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου - Αυξημένη η κίνηση στην Αθηνών-Κορίνθου

Σε εξέλιξη είναι η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος με την κίνηση να είναι αυξημένη στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου.
Ειδικότερα, αυτή την ώρα σημειώνονται καθυστερήσεις στο ύψος της Κινέττας και από τα Μέγαρα έως τη Νέα Πέραμο.
Με σταθερή ροή κινούνται τα οχήματα στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας ενώ οι οδηγοί θα συναντήσουν λίγο κίνηση στα διόδια Αφιδνών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας Αττικής από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα έχουν επιστρέψει στην Αττική 81.096 οχήματα. Συγκεκριμένα 55.200 επέστρεψαν μέσω της Αθηνών-Κορίνθου και 25.876 μέσω της Αθηνών-Λαμίας.
Υπενθυμίζεται ότι έως τις 23:00 ισχύει απαγόρευση της κυκλοφορίας των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων.
