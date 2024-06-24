Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στη Λαύκα Κορινθίας

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 6 το απόγευμα σε δύσβατο σημείο δασικής έκτασης στη Λαύκα Κορινθίας.

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα της 9ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Λαύκα Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 24, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

