Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στη Λαύκα Κορινθίας

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα της 9ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 6 το απόγευμα σε δύσβατο σημείο δασικής έκτασης στη Λαύκα Κορινθίας.

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα της 9ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

