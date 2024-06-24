Πυροσβεστική: Δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών σε Ηλεία και Αττική

Σε δύο συλλήψεις για την πρόκληση πυρκαγιών σε Ηλεία και Αττική προχώρησε χθες η Πυροσβεστική ενώ επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα σε δύο ακόμα άτομα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

«Συνελήφθη χθες 23 Ιουνίου 2024, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Πύργου, ημεδαπός, ο οποίος προέβη σε καύση ξηρών χόρτων εντός μεταλλικού βαρελιού προκαλώντας πυρκαγιά, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην Τ.Κ. Λάνθι, του Δήμου Πύργου, στην Ηλεία και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 4.150,78 ευρώ.

Συνελήφθη χθες 23 Ιουνίου 2024, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ. Αθηνών με συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ., ημεδαπός, για πυρκαγιά σε καλώδια και ξηρά χόρτα εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στον Δήμο Αχαρνών, στην Αττική και ενημερώθηκε σχετικά ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 1.933 ευρώ, χθες 23 Ιουνίου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων, σε ημεδαπό, για πυρκαγιά εντός αγροτεμαχίου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην Τ.Κ. Μυροδάφνης του Δήμου Δωδώνης, στα Ιωάννινα.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 1.500 ευρώ, σήμερα 24 Ιουνίου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Αριδαίας, σε ημεδαπό, ο οποίος προέβη σε καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών σε πρανές οδού, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην Τ.Κ. Υδραίας, του Δήμου Αλμωπίας, στην Πέλλα».

