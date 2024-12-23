Ολοκληρώθηκε στο Πρωτοδικείο Σύρου η απολογητική διαδικασία του 15χρονου φερόμενου ως συνεργού στην απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον 23χρονου στην Πάρο την Περασμένη Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου.

Από το υλικό της δικογραφίας, όπως αναφέρει η ΕΡΤ αποδείχθηκε ότι ήταν απών κατά τη διάρκεια του περιστατικού, οπότε αφέθηκε ελεύθερος χωρίς κανένα περιοριστικό όρο. Ο 16χρονος φερόμενος ως δράστης θα απολογηθεί αύριο ενώπιον του εισαγγελέα.

Ο 33χρονος αδελφός του θύματος που δέχτηκε επίσης επίθεση από την ομάδα των νεαρών, εισήχθη στο νοσοκομείο της Σύρου με προβλήματα στη βάδιση, μετά το ξυλοδαρμό του. Στο κάδρο των ερευνών, μπαίνουν ακόμη πέντε έφηβοι, για τους οποίους εξετάζεται αν και κατά πόσο είχαν εμπλοκή στο συμβάν.

Ο 15χρονος στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ήταν απών.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, δέχθηκε τηλεφωνική κλήση από τους παρευρισκόμενους νεαρούς ώστε να έρθει να παραλάβει τον φερόμενο ως δράστη και έτσι μετέβη στο σημείο, ενώ για το συμβάν ενημερώθηκε κατά τη διάρκεια τη διαδρομής.

Πηγή: skai.gr

