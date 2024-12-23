Της Έλενας Γαλάρη

Την Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου θα δικαστεί από το μονομελές αυτόφωρο, αστυνομικός της Βουλής που κατηγορείται για ενδοοικογενειακή απειλή κατά εξακολούθηση.

Η δίκη αναβλήθηκε λόγω κωλύματος του συνηγόρου του, ο οποίος απουσιάζει στο εξωτερικό.

Το δικαστήριο άφησε ελεύθερο τον αστυνομικό με τον όρο να μην προσεγγίσει ή να επικοινωνήσει με την σύζυγό του , η οποία απουσίαζε απο το δικαστήριο.

Πηγή: skai.gr

