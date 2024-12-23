Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Aναβλήθηκε η δίκη αστυνομικού της Βουλής που συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία

 Το δικαστήριο άφησε ελεύθερο τον αστυνομικό με τον όρο να μην προσεγγίσει ή να επικοινωνήσει με τη σύζυγό του, η οποία απουσίαζε από το δικαστήριο

δικαστήριο

Της Έλενας Γαλάρη

Την Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου θα δικαστεί από το μονομελές αυτόφωρο, αστυνομικός της Βουλής που κατηγορείται για ενδοοικογενειακή απειλή κατά εξακολούθηση.

Η δίκη αναβλήθηκε λόγω κωλύματος του συνηγόρου του, ο οποίος απουσιάζει στο εξωτερικό.

 Το δικαστήριο άφησε ελεύθερο τον αστυνομικό με τον όρο να μην προσεγγίσει ή να επικοινωνήσει με την σύζυγό του , η οποία απουσίαζε απο το δικαστήριο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: δίκη Βουλή αναβολή ενδοοικογενειακή βία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark