Της Έλενας Γαλάρη
Την Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου θα δικαστεί από το μονομελές αυτόφωρο, αστυνομικός της Βουλής που κατηγορείται για ενδοοικογενειακή απειλή κατά εξακολούθηση.
Η δίκη αναβλήθηκε λόγω κωλύματος του συνηγόρου του, ο οποίος απουσιάζει στο εξωτερικό.
Το δικαστήριο άφησε ελεύθερο τον αστυνομικό με τον όρο να μην προσεγγίσει ή να επικοινωνήσει με την σύζυγό του , η οποία απουσίαζε απο το δικαστήριο.
Πηγή: skai.gr
