Ένα άγριο περιστατικό βίας με θύτες μια ομάδα παιδιών σχολικής ηλικίας συνέβη στη Μάρπησσα της Πάρου το βράδυ της Παρασκευής 20 Δεκεμβρίου.

Η ομάδα των παιδιών 10 – 15 στον αριθμό που κινούνταν όλοι μαζί μέσα στο χωριό παρενοχλώντας τους κατοίκους καθώς χτυπούσαν τις πόρτες σπιτιών, δέχτηκαν παρατήρηση από δύο αδέλφια παριανής εντοπιότητας ηλικίας 23 και 33 ετών.

Η παρατήρηση είχε ως αποτέλεσμα ο 23χρονος να δεχτεί δύο μαχαιριές από τα παιδιά που έφεραν πάνω τους μαχαίρι ενώ ο 33χρονος αδελφός του να τραυματιστεί ελαφρύτερα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το 23χρονο θύμα διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Σύρου όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά ποινικά αδικήματα, μεταξύ των οποίων οπλοκατοχή, οπλοφορία και πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Πηγή: parianostypos.gr

