Πάρος: Συνελήφθη ένας ανήλικος για την επίθεση με μαχαίρι στα δύο αδέρφια

Συνελήφθη πριν από λίγο στην Πάρο ένας 16χρονος που εμπλέκεται σε περιστατικό με τραυματισμό δύο ανδρών, 23 και 33 ετών.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Παρασκευής στη Πλατεία Μαρπήσσας όπου μια παρέα ανηλίκων είχε έντονο διαπληκτισμό με τον 23χρονο, κατά την διάρκεια του οποίου ο 16χρονος φέρεται να είναι εκείνος που τον τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο στο θώρακα.
Στη συνέχεια οι ανήλικοι προσπάθησαν να διαφύγουν αλλά ο 33χρονος αδερφός του θύματος ακινητοποίησε έναν εξ΄αυτών. Ακολούθως, όμως, οι υπόλοιποι ανήλικοι του επιτέθηκαν ομαδικά και τον τραυμάτισαν.
Τα δύο αδέλφια μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Πάρου για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ο 23χρονος είναι εκτός κινδύνου, αλλά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Σύρου καθώς έχει τραύμα στο πνεύμονα, ενώ ο 33χρονος τραυματίστηκε ελαφρά.
Η Αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη και των υπόλοιπων εμπλεκομένων στο περιστατικό.
