Η Επιθεώρηση Εργασίας, στο πλαίσιο των εβδομάδων δράσης που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας στον κλάδο των οδικών μεταφορών, το 2024 πραγματοποίησε 1.273 καθ' οδόν ελέγχους, σε συνεργασία με την Τροχαία.

Οι έλεγχοι έγιναν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους κατά τη διάρκεια του έτους και επικεντρώθηκαν στην εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και των κανονισμών για τις οδικές μεταφορές.

Οι εν λόγω δράσεις πραγματοποιήθηκαν πέραν των λοιπών ελέγχων που διενεργούνται από την Επιθεώρηση Εργασίας στον κλάδο, σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό.

Συνολικά και, στο πλαίσιο των συγκεκριμένων εβδομάδων δράσης, έγιναν 1.273 έλεγχοι οχημάτων, καταγράφηκαν 495 παραβάσεις, εκ των οποίων οι 31 αφορούσαν αδήλωτη εργασία, και επιβλήθηκαν κυρώσεις ύψους 635.950 ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι κυριότερες παραβάσεις αφορούσαν αδήλωτη εργασία, μη τήρηση των χρονικών ορίων εργασίας, ελλιπή έγγραφα, όπως πίνακες προσωπικού και βιβλία δρομολογίων και παραλείψεις στη δήλωση υπερωριακής απασχόλησης.

Οι έλεγχοι συνδυάστηκαν με ενέργειες ενημέρωσης των οδηγών για τα δικαιώματά τους, καθώς και με διανομή σχετικών φυλλαδίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

