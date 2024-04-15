Πολυιατρείο (ιδιωτική κλινική) στην Αττική διενεργούσε εμφύτευση μαλλιών με προσωπικό που δεν είχε σχέση με το αντικείμενο.

Στη διαπίστωση αυτή προέβη κλιμάκιο επιθεωρητών- ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) που διενήργησε επιτόπιο έλεγχο κατόπιν ανώνυμης καταγγελίας.

Στο δερματολογικό ιατρείο, ειδικότερα, διενεργούνταν μεταμοσχεύσεις μαλλιών από μη εξειδικευμένο προσωπικό, κατά παρέκκλιση σχετικών Αποφάσεων του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚεΣΥ)

Το ίδιο ιατρείο λειτουργούσε χωρίς την παρουσία τού επιστημονικά υπεύθυνου δερματολόγου- αφροδισιολόγου κατά παρέκκλιση της Βεβαίωσης Λειτουργίας Ιδιωτικού Δερματολογικού- Αφροδισιολογικού Ιατρείου από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, στην οποία αναφέρεται ότι ο επιστημονικά υπεύθυνος θα πρέπει να παρίσταται καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας τού φορέα και σε περίπτωση απουσίας του δεν θα λειτουργεί το δερματολογικό- αφροδισιολογικό ιατρείο.

Ο επιστημονικά υπεύθυνος δερματολόγος- αφροδισιολόγος εργαζόταν στην εταιρεία με καθεστώς μερικής απασχόλησης.

Συν τοις άλλοις, τις νοσηλευτικές υπηρεσίες παρείχε εργαζόμενος/η που δεν διέθετε άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών προκειμένου να ασκήσει τις κατά νόμο διοικητικές και πειθαρχικές αρμοδιότητές του, καθώς και στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για την ποινική αξιολόγηση των διαλαμβανομένων σε αυτή.

