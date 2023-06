Το «Φεγγάρι της Φράουλας» η πρώτη πανσέληνος του καλοκαιριού -Εντυπωσιακές φωτογραφίες

Οι ειδικοί την περιγράφουν ως πορτοκαλί σφαίρα που σταδιακά θα κιτρινίζει και όταν ανέβει ψηλά θα είναι ως και 30% πιο φωτεινή - Δείτε φωτογραφίες από μέρη του κόσμου που το φεγγάρι έχει ήδη ανατείλει

Η πρώτη πανσέληνος του καλοκαιριού του 2023, που παρατηρείται απόψε φέρει την ονομασία «Φεγγάρι της Φράουλας».

Το όνομά της το πήρε καθώς ο Ιούνιος είναι η πιο κατάλληλη περίοδος για τη συγκομιδή της φράουλας

Οι ειδικοί την περιγράφουν ως πορτοκαλί σφαίρα που σταδιακά θα κιτρινίζει και όταν ανέβει ψηλά θα είναι ως και 30% πιο φωτεινή αλλά ίσως και υπερβολικά θολή.

Το ολόγιομο φεγγάρι θα είναι ορατό στον νυχτερινό ουρανό απόψε Κυριακή 4 Ιουνίου.

Το «Φεγγάρι της Φράουλας», σε μερικές χώρες του κόσμου έχει ήδη κάνει την εμφάνισή του. Δείτε φωτογραφίες:

Strawberry Moon captured over England https://t.co/aldEMnab92 — BBC News (UK) (@BBCNews) June 4, 2023

🌕 Strawberry Moon in the Big Apple: Tinted full moon creates a spectacular view behind New York's iconic Empire State Building



🎥 Lokman Vural Elibol pic.twitter.com/6DL4xslp5j — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) June 4, 2023

STRAWBERRY MOON 🌕



LOOK: A photographer captured the stunning 'strawberry full moon' glowing over the night skies of Calamba, Laguna on Sunday evening, June 4.



📸Nomer Manaig pic.twitter.com/qnADJZguYb — Manila Bulletin News (@manilabulletin) June 4, 2023

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.