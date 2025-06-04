Πανελλαδικές Εξετάσεις 2025: Σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των ΓΕΛ

Με μαθήματα προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα, Τετάρτη, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Σημειώνεται, ότι από αύριο, Πέμπτη 5 Ιουνίου 2025, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα συνεχίσουν τις Πανελλαδικές με εξετάσεις σε μαθήματα ειδικότητας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.