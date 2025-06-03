Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 49 μετανάστες στη Γαύδο

Τις πρωινές ώρες σήμερα, στελέχη του Λιμενικού Φυλακίου Γαύδου εντόπισαν στην παραλία ΤΡΥΠΗΤΗ της Γαύδου σαράντα εννέα αλλοδαπούς (όλοι άνδρες).

Οι αλλοδαποί οδηγήθηκαν αρχικά σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας του Δήμου Γαύδου και από εκεί μεταφέρθηκαν με επιβατηγό-οχηματαγωγό (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίο στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

Στη συνέχεια πρόκειται να οδηγηθούν σε χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.