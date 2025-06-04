Μάτι: Σήμερα η κρίσιμη απόφαση του Εφετείου για τα ελαφρυντικά

Την απόφαση που θα καθορίσει το ύψος των ποινών οι οποίες θα επιβληθούν στους 10 ενόχους για την πυρκαγιά που εξελίχθηκε σε τραγωδία, θα λάβει σήμερα το Τριμελές Εφετείο.

Μετά τη χθεσινή απόφαση επί της ενοχής, με την οποία οι δικαστές "έδειξαν" τους δέκα, κατά την κρίση τους, υπαίτιους για τον εφιάλτη που βίωσε η Ανατολική Αττική και η χώρα, σήμερα αναμένεται η απόφαση επί των ελαφρυντικών.

Η διαδικασία θα ξεκινήσει το πρωί με την πρόταση της Εισαγγελέα της Έδρας Σταματίνας Περιμένη ως προς το κρίσιμο ζήτημα της αναγνώρισης ή μη ελαφρυντικών και σε ποιους εκ των δέκα.

Το δικαστήριο αφού διασκεφθεί θα ανακοινώσει την απόφασή του η οποία θα έχει αποφασιστική συμβολή στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας που αφορά την τιμωρία των πράξεων με βάση την αξιολόγηση των δικαστών για τον ρόλο, ιθύνοντα ή με υποδεέστερη συμμετοχή, του καθενός στο αποτέλεσμα. Το θέμα των ελαφρυντικών θα επηρεάσει όχι μόνο την επιμέτρηση των ποινών αλλά και το ζήτημα της έκτισης τους ή μέρους αυτών με αιτιολογημένη απόφαση του δικαστηρίου.

Χθες μετά την ανακοίνωση της απόφασης οι συνήγοροι των δέκα ζήτησαν από τους δικαστές να αναγνωρίσουν τα ελαφρυντικά του σύννομου βίου, των μη ταπεινών αιτίων, της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη αλλά και της μη εύλογης διάρκειας της ποινικής διαδικασίας που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του κατηγορουμένου.

Υπενθυμίζεται ότι ένοχοι για πράξεις και παραλείψεις τους που συνέτειναν στο ολέθριο αποτέλεσμα της εκατόμβης νεκρών και δεκάδων τραυματιών κρίθηκαν οι:

1. Σωτήρης Τερζούδης

2. Βασίλης Ματθαιόπουλος

3. Ιωάννης Φωστιέρης

4.Χρήστος Γκολφίνος

5.Φίλιππος Παντελεάκος

6. Δαμιανός Παπαδόπουλος

7. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος

8.Χαράλαμπος Χιώνης

9. Ιωάννης Καπάκης

10. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος

Ουσιαστικά οι εφέτες, με την απόφασή τους έκριναν ότι το κύριο βάρος της ευθύνης φέρουν οι επιτελικοί της Πυροσβεστικής, δηλαδή η ηγεσία και οι επικεφαλής στις κρίσιμες υπηρεσίες του Σώματος και οι τρεις αξιωματικοί που βρέθηκαν στον τόπο της φωτιάς ως επικεφαλής του πεδίου. Έδειξαν επίσης και ένα πολιτικό πρόσωπο, που είχε επιλεγεί από την τότε κυβέρνηση για την ηγεσία της γραμματείας Πολιτικής Προστασίας: Τον κ. Ιωάννη Καπάκη. Στους ενόχους και ο κάτοικος Πεντέλης, από την αυλή του οποίου ξεκίνησε η φωτιά.

Αθώοι κρίθηκαν όλοι οι κατηγορούμενοι από τα εναέρια μέσα (πιλότοι, εναέριοι ελεγκτές και συντονιστές), ο τότε διοικητής της ΕΜΑΚ καθώς και όλοι οι κατηγορούμενοι από την Αυτοδιοίκηση.

Πρόκειται για τους:

Χρήστο Λάμπρη, Χρήστο Δροσόπουλο, Γιώργο Πορτοζούδη, Στέφανο Κολοκούρη, Χαράλαμπο Συρογιάννη, Ρένα Δούρου, Ηλία Ψινάκη, Βάιο Θανασιά, Ευάγγελο Μπουρνούς, Αντώνιο Παλπατζή και Δημήτρη Στεργίου- Καψάλη.

Το δικαστήριο, διαφοροποιήθηκε από την εισαγγελική πρόταση μόνο ως προς την κ. Ρένα Δούρου και τον τότε Δήμαρχο Ραφήνας- Πικερμίου Ευάγγελο Μπουρνούς για τους οποίους η κ. Περιμένη είχε ζητήσει ενοχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.