Τροχαίο δυστύχημα με μοτοσικλέτα στο Παλαιό Φάληρο – Νεκροί οι δύο αναβάτες

Τροχαίο δυστύχημα με μοτοσικλέτα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (3/6) στο Παλαιό Φάληρο με αποτέλεσμα οι δύο αναβάτες να χάσουν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος και Ζησιμοπούλου όταν κάτω από αδιευκρίνιστες η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της.

Οι δύο αναβάτες (52 και 43 ετών) διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.

Πηγή: skai.gr

