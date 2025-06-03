Την Τρίτη, 3 Ιουνίου 2025, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ εξετάστηκαν στο μάθημα των Μαθηματικών (Άλγεβρα) για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.



Πρόκειται για το δεύτερο -και τελευταίο- μάθημα Γενικής Παιδείας που έδωσαν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, καθώς από την ερχόμενη Πέμπτη 5 Ιουνίου έως και τις 16 Ιουνίου 2025, θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας.



Το skai.gr σε συνεργασία με τον «Όμιλο Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» θα δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις τους καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Με την τρίτη ημέρα εξετάσεων θα συνεχίσουν αύριο, Τετάρτη 4 Ιουνίου 2025, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ. Πιο συγκεκριμένα, θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Δείτε ΕΔΩ τα θέματα στην Άλγεβρα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Άλγεβρα: Τα θέματα ήταν αναμενόμενα και χωρίς εκπλήξεις

«Tα θέματα ήταν αναμενόμενα. Δεν είχαν εκπλήξεις και καλύπτουν όλο το εύρος της ύλης, με κλιμακούμενη δυσκολία. Το Α Θέμα εξετάζει την θεωρία και τα Σ-Λ κινούνται στο πλαίσιο του βιβλίου.

Το Β Θέμα είναι απλό. Εξετάζει βασικές έννοιες στατιστικής, βατό στην πλειοψηφία των μαθητών.

Το Γ Θέμα εξετάζει βασικές έννοιες της ανάλυσης και δεν θα δυσκολέψει τους υποψηφίους. Ίσως δυσκολέψει τους υποψήφιους το Γ2 και τοΓ4.

Το Δ Θέμα ήταν μέτριας δυσκολίας. Συνδυάζει συναρτήσεις , παραγώγους και μονοτονία. Γενικά τα θέματα είναι βατά για τους υποψηφίους που εργάστηκαν με μέθοδο όλο τον χρόνο και θα έχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα», αναφέρουν οι υπεύθυνοι από τον «Όμιλο Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ».

Όλες οι απαντήσεις στην Άλγεβρα

Πηγή: skai.gr

