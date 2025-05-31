Στο χρονοδιάγραμμα ανακοίνωσης των βαθμολογιών και των βάσεων εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μετά τις Πανελλαδικές αναφέρθηκε σήμερα, μιλώντας στην ΕΡΤ, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Σύμφωνα με την υπουργό, οι βαθμολογίες θα ανακοινωθούν προς το τέλος του Ιουνίου, λίγο μετά το τέλος των ειδικών μαθημάτων και οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές αναμένεται να βγουν τις τελευταίες 5 μέρες του Ιουλίου.

«Προς το τέλος του Ιουνίου θα λάβουν τις βαθμολογίες τους τα παιδιά, δηλαδή λίγο μετά το τέλος των ειδικών μαθημάτων. Μετά πρέπει να συμπληρωθούν τα μηχανογραφικά και τις τελευταίες 5 μέρες του Ιουλίου βγαίνουν πλέον οι βάσεις, οπότε ξέρουν σε ποιες σχολές θα φοιτήσουν, γεγονός που θα βοηθήσει στον καλύτερο προγραμματισμό της οικογένειας στην περίπτωση που το παιδί θα φοιτήσει μακριά, αλλά και λιγότερες μέρες αγωνίας» είπε η κα Ζαχαράκη.

Πηγή: skai.gr

