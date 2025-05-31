Με το μάθημα των Νέων Ελληνικών ξεκινούν σήμερα, Σάββατο 31 Μαΐου, οι φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ.

Στη συνέχεια, όσον αφορά στους στους υποψήφιους των ΓΕΛ, τη Δευτέρα 2 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και στη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

Οι εξετάσεις των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 6 Ιουνίου με τα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Αντίστοιχα, το πρόγραμμα των Πανελλαδικών για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ έχει ως εξής: Την 3η Ιουνίου, εξέταση στα Μαθηματικά (Άλγεβρα). Θα ακολουθήσουν, από τις 5 έως και τις 16 Ιουνίου, οι εξετάσεις σε μαθήματα ειδικότητας.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 14 έως και τις 25 Ιουνίου 2025. Παρομοίως, η διεξαγωγή των Υγειονομικών Εξετάσεων και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) θα πραγματοποιηθεί από τις 16 έως και τις 27 Ιουνίου.

Το πρόγραμμα

Το πλήρες πρόγραμμα των Πανελλαδικών για τους υποψηφίους των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ), καθώς και για τα ειδικά και μουσικά μαθήματα έχει ως εξής:

Δευτέρα 2-6-2025

Αρχαία Ελληνικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)

Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών + Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής)

Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας)

Τετάρτη 4-6-2025

Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)

Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών + Ο.Π. Σπουδών Υγείας)

Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής)

Παρασκευή 6-6-2025

Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)

Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών + Ο.Π. Σπουδών Υγείας)

Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής)

Το πρόγραμμα για τα ΕΠΑΛ

Σάββατο 31-5-2025

Νέα Ελληνικά

Τρίτη 3-6-2025

Μαθηματικά (Άλγεβρα)

Πέμπτη 5-6-2025

Ανατομία-Φυσιολογία II

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)

Δίκτυα Υπολογιστών

Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

Σάββατο 7-6-2025

Ηλεκτροτεχνία 2

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές

Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

Τρίτη 10-6-2025

Υγιεινή

Προγραμματισμός Υπολογιστών

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ)

Στοιχεία Μηχανών

Πέμπτη 12-6-2025

Ηλεκτρικές Μηχανές

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

Ναυσιπλοΐα II

Ναυτικές Μηχανές

Παρασκευή 13-6-2025

Τεχνολογία Υλικών

Οικοδομική

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II (ΜΕΚ II)

Ψηφιακά Συστήματα

Δευτέρα 16-6-2025

Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού

Κινητήρες Αεροσκαφών

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

Πρόγραμμα ειδικών και μουσικών μαθημάτων 2025 για ΓΕΛ & ΕΠΑΛ:

Σάββατο 14-6-2025

Ισπανικά, ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.

Τρίτη 17-6-2025

Αγγλικά, ώρα έναρξης: 10:00 π.μ.

Τετάρτη 18-6-2025

Γερμανικά, ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.

Πέμπτη 19-6-2025

Ελεύθερο Σχέδιο, ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.

Παρασκευή 20-6-2025

Γραμμικό Σχέδιο, ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.

Σάββατο 21-6-2025

Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, ώρα έναρξης: 10:00 π.μ.

Δευτέρα 23-6-2025

Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.

Τρίτη 24-6-2025

Γαλλικά, ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.

Τετάρτη 25-6-2025

Ιταλικά, ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.

