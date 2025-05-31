Με το μάθημα των Νέων Ελληνικών ξεκινούν σήμερα, Σάββατο 31 Μαΐου, οι φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ.
Στη συνέχεια, όσον αφορά στους στους υποψήφιους των ΓΕΛ, τη Δευτέρα 2 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και στη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).
Το skai.gr σε συνεργασία με τον «Όμιλο Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» θα δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις τους καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
Οι εξετάσεις των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 6 Ιουνίου με τα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).
Αντίστοιχα, το πρόγραμμα των Πανελλαδικών για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ έχει ως εξής: Την 3η Ιουνίου, εξέταση στα Μαθηματικά (Άλγεβρα). Θα ακολουθήσουν, από τις 5 έως και τις 16 Ιουνίου, οι εξετάσεις σε μαθήματα ειδικότητας.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 14 έως και τις 25 Ιουνίου 2025. Παρομοίως, η διεξαγωγή των Υγειονομικών Εξετάσεων και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) θα πραγματοποιηθεί από τις 16 έως και τις 27 Ιουνίου.
Το πρόγραμμα
Το πλήρες πρόγραμμα των Πανελλαδικών για τους υποψηφίους των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ), καθώς και για τα ειδικά και μουσικά μαθήματα έχει ως εξής:
Δευτέρα 2-6-2025
- Αρχαία Ελληνικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)
- Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών + Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής)
- Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας)
Τετάρτη 4-6-2025
- Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)
- Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών + Ο.Π. Σπουδών Υγείας)
- Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής)
Παρασκευή 6-6-2025
- Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)
- Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών + Ο.Π. Σπουδών Υγείας)
- Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής)
Το πρόγραμμα για τα ΕΠΑΛ
Σάββατο 31-5-2025
- Νέα Ελληνικά
Τρίτη 3-6-2025
- Μαθηματικά (Άλγεβρα)
Πέμπτη 5-6-2025
- Ανατομία-Φυσιολογία II
- Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)
- Δίκτυα Υπολογιστών
- Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
Σάββατο 7-6-2025
- Ηλεκτροτεχνία 2
- Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
- Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές
- Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
Τρίτη 10-6-2025
- Υγιεινή
- Προγραμματισμός Υπολογιστών
- Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ)
- Στοιχεία Μηχανών
Πέμπτη 12-6-2025
- Ηλεκτρικές Μηχανές
- Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
- Ναυσιπλοΐα II
- Ναυτικές Μηχανές
Παρασκευή 13-6-2025
- Τεχνολογία Υλικών
- Οικοδομική
- Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II (ΜΕΚ II)
- Ψηφιακά Συστήματα
Δευτέρα 16-6-2025
- Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού
- Κινητήρες Αεροσκαφών
- Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
Πρόγραμμα ειδικών και μουσικών μαθημάτων 2025 για ΓΕΛ & ΕΠΑΛ:
Σάββατο 14-6-2025
- Ισπανικά, ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.
Τρίτη 17-6-2025
- Αγγλικά, ώρα έναρξης: 10:00 π.μ.
Τετάρτη 18-6-2025
- Γερμανικά, ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.
Πέμπτη 19-6-2025
- Ελεύθερο Σχέδιο, ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.
Παρασκευή 20-6-2025
- Γραμμικό Σχέδιο, ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.
Σάββατο 21-6-2025
- Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, ώρα έναρξης: 10:00 π.μ.
Δευτέρα 23-6-2025
- Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.
Τρίτη 24-6-2025
- Γαλλικά, ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.
Τετάρτη 25-6-2025
- Ιταλικά, ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.
