Λέσβος: Φωτιά σε σούπερ μάρκετ στη Βρίσα - Νεκρή μια 65χρονη γυναίκα

Νεκρή εντοπίστηκε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, λίγο μετά τις 08.30 το πρωί η 65χρονη γυναίκα, μητέρα των ιδιοκτητών του σούπερ μάρκετ που τυλίχθηκε στις φλόγες τις πρωινές ώρες στο χωριό Βρίσα της Λέσβου.
Αμέσως σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της Μυτιλήνης, καθώς υπήρχε η πληροφορία ότι μέσα στον βοηθητικό χώρο του σούπερ μάρκετ κοιμόταν η 65χρονη μητέρα των ιδιοκτητών του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από την αποθήκη της επιχείρησης όπου υπήρχαν πολλά εύφλεκτα υλικά.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν εννέα οχήματα την πυροσβεστικής υπηρεσίας με 22 στελέχη της υπηρεσίας, η εθελοντική ομάδα δασοπυρόσβεσης του Πολιχνίτου ενώ στο σημείο βρίσκεται και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
