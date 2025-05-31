Σε πλήρη εξέλιξη είναι τα έργα κατασκευής της Γραμμή 4 του μετρό, η οποία - εκτός απροόπτου - αναμένεται να είναι έτοιμη στα τέλη του 2029.

- Έως το τέλος του μήνα το ΤΒΜ (μετροπόντικας) «Νίκη», το οποίο ξεκίνησε την διαδρομή του από το Φρέαρ ΤΒΜ Άλσος Βείκου, αναμένεται να φτάσει στον σταθμό Γαλάτσι και από εκεί, αφού πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης, αναμένεται να συνεχίσει την πορεία του προς τον Σταθμό Ελικώνος, όπου προβλέπεται να φτάσει μέσα στο καλοκαίρι.

Στη συνέχεια θα κατευθυνθεί στους πιο κεντρικούς σταθμούς, δηλαδή την Κυψέλη, τα Δικαστήρια, μετά στον σταθμό Αλεξάνδρας και στους 3 σημαντικούς σταθμούς Εξάρχεια, Ακαδημίας και Κολωνάκι.

Η πορεία του προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026 βγαίνοντας από το ειδικό φρέαρ που υπάρχει στην περιοχή του σταθμού Ευαγγελισμός.

- Το δεύτερο ΤΒΜ «Αθηνά» το οποίο ξεκίνησε την διαδρομή του από το Φρέαρ ΤΒΜ Κατεχάκη, βρίσκεται στη μέση της διαδρομής μεταξύ των σταθμών Ιλίσια και Πανεπιστημιούπολη, όπου αναμένεται να φτάσει εντός του καλοκαιριού.

Στη συνέχεια θα κατευθυνθεί στους σταθμούς Καισαριανή και Ευαγγελισμός, με την πορεία του να ολοκληρώνεται έως το τέλος του 2025 ή τις αρχές του 2026, βγαίνοντας από το ειδικό φρέαρ που υπάρχει στην περιοχή του σταθμού Ευαγγελισμός.

Για οικονομία χρόνου οι μετροπόντικες διέρχονται από τους μελλοντικούς σταθμούς χωρίς αυτοί να έχουν διανοιχθεί και το ίδιο προβλέπεται για τους επόμενους.

- Στους σταθμούς Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου και Γουδή βρισκόμαστε στην φάση των αρχαιολογικών ανασκαφών.

- Στους 10 από τους 15 σταθμούς (Άλσος Βεϊκου, Γαλάτσι, Ελικώνος, Κυψέλη, Δικαστήρια, Αλεξάνδρας, Ακαδημία, Κολωνάκι, Καισαριανή, Ιλίσια) βρισκόμαστε στη φάση όπου τα έργα κατασκευής των σταθμών είναι σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, εκτός και εάν προκύψουν απρόβλεπτες κατασκευαστικές δυσκολίες, η ολοκλήρωση των έργων βάσει της συμβατικής υποχρέωσης ορίζεται στα τέλη του 2029.

Πηγή: skai.gr

