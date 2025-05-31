Συνελήφθη σύμφωνα με πληροφορίες στην Κομοτηνή ένας από του 3 Τούρκους μαφιόζους που πυροβόλησαν τους πράκτορες της ΕΥΠ πριν λίγες ημέρες, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Οι τρεις είχαν ταυτοποιηθεί και αναζητούνταν, ενώ υπήρχαν φόβοι ότι ίσως είχαν διαφύγει στη Βουλγαρία.

Ο 49χρονος άνδρας συνελήφθη σε ορεινό χωριό της Ροδόπης, τα ξημερώματα και κρυβόταν σε παράπηγμα του χωριού. Σύμφωνα με εκτιμήσει των άρχων, ο 49χρονος φαίνεται να αναζητούσε τρόπο τα προηγούμενα 24ωρα να φύγει από τη χώρα.

Ο συλληφθείς είναι ο οδηγός του τζιπ στο οποίο επέβαιναν τα μέλη της συμμορίας των Daltons και αυτός που πυροβόλησε κατά του κλιμακίου της ΕΥΠ.

Πρόκειται για το όχημα που φαίνεται να διέρχεται στο παρακάτω βίντεο και πρόκειται πιθανότατα για αυτοκίνητο γκρι χρώματος μάρκας Toyota Land Cruiser

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Οι αρχές χτενίζουν την ευρύτερη περιοχή καθώς υπάρχουν υποψίες ότι κάπου εκεί μπορεί να κρύβονται και οι άλλοι δύο συνεργοί του.

Για τον εντοπισμό του 49χρονου προηγήθηκε μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, αστυνομικοί της οποίας έστησαν μπλόκα στην περιοχή της Ροδόπης και χρησιμοποίησαν ακόμη και drones για την επιχείρηση σύλληψής του.

Ο Τούρκος αναμένεται να οδηγηθεί στη Θεσσαλονίκη και στην αρμόδια εισαγγελέα για να του απαγγελθούν κατηγορίες.

Οι τρεις Τούρκοι μαφιόζοι φέρεται να συνδέονται με το περιστατικό της δολοφονίας των έξι Τούρκων το 2023 στην Αρτέμιδα (Λούτσα), με τις Αρχές να εκτιμούν ότι πρόκειται για μέλη της ίδιας συμμορίας.

Μετά το περιστατικό, στο πλαίσιο των ερευνών, η αστυνομία προχώρησε σε επιχείρηση - σκούπα κατά Τούρκων υπηκόων συλλαμβάνοντας εννιά άτομα για μικροποσότητες ναρκωτικών (κάνναβη και κοκαΐνη). Από τους συλληφθέντες ο ένας φέρεται να συμμετείχε στην ομάδα των τριών οι οποίοι στράφηκαν κατά του οχήματος της ΕΥΠ.

Οι τρεις καταδικάστηκαν ενώ οι υπόλοιποι δύο αθωώθηκαν. Στις απολογίες τους ανέφεραν ότι είναι αιτούντες άσυλο στη χώρα μας με τη σχετική διαδικασία να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

