Πανελλαδικές 2025: Οι σχολές «διαμάντια» και ποιες είναι οι ειδικότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά εργασίας

«Σπουδές ή επάγγελμα»; Αυτό είναι το βασικό ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι υποψήφιοι προτού ξεκινήσουν τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία μέχρι να ξεκινήσουν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2025, με τους μαθητές να «δοκιμάζονται» για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Η πρεμιέρα των εξετάσεων για τα ΓΕΛ θα γίνει με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας την Παρασκευή 30 Μαΐου 2025 και αντίστοιχα, οι μαθητές των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν το Σάββατο στο μάθημα των Νέων Ελληνικών.

«Οι επαγγελματικές προοπτικές σε ό,τι αφορά τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας σαφώς θα συνεκτιμηθούν, ενώ την επιλογή των σχολών επηρεάζουν και τυχόν οικογενειακά και κοινωνικά κριτήρια, όπως το αν υπάρχει η δυνατότητα να υποστηριχθούν σπουδές σε πανεπιστήμιο της περιφέρειας, εάν συγκεντρώνονται τα απαραίτητα μόρια για μετεγγραφή ή αν υπάρχει αντιστοιχία στις σχολές για μετεγγραφή», αναφέρει στο skai.gr ο κ. Θεόδωρος Καλαϊτζίδης, Μαθηματικός και πρόεδρος του Ομίλου «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ».

Και προσθέτει: «Οι Πανελλήνιες δεν είναι μόνο μια ευκαιρία για είσοδο σε υψηλόβαθμες σχολές, αλλά και μια πύλη προς τμήματα που συνδυάζουν προσιτές βάσεις με υψηλές επαγγελματικές προοπτικές».

Και ενώ τα φώτα της δημοσιότητας πέφτουν -για ακόμη μία χρονιά- στις Ιατρικές, Πολυτεχνικές και Νομικές σχολές, υπάρχει ένα δεύτερο, πιο διακριτικό αλλά εξίσου σημαντικό επίπεδο επιλογών. Υπάρχουν τμήματα με χαμηλότερες βάσεις, λιγότερη προβολή, αλλά δυναμική παρουσία σε τομείς αιχμής της αγοράς εργασίας. Πρόκειται για σχολές «διαμάντια» που επενδύουν στο μέλλον και προσφέρουν μια διαφορετική, πιο στρατηγική οδό προς την επαγγελματική επιτυχία.

Τα κρυμμένα «διαμάντια»

Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας (Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Αργοστόλι)

Συνδυάζει ψηφιακό μάρκετινγκ, επικοινωνία, οπτικοακουστικά μέσα, social media και τεχνολογίες όπως animation και multimedia. Το πρόγραμμα σπουδών ενσωματώνει πρακτική άσκηση και προετοιμάζει για τον δυναμικό κόσμο των ψηφιακών επαγγελμάτων.

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ξάνθη)

Εστιάζει στην πράσινη ανάπτυξη, τη διαχείριση φυσικών πόρων, την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη, συμβαδίζοντας με τις ευρωπαϊκές πολιτικές ESG (Environmental, Social, Governance) και το Green Deal.

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα)

Συνδυάζει επιστημονική γνώση σε διατροφή, βιοτεχνολογία και τεχνολογία τροφίμων, καλύπτοντας τις σύγχρονες ανάγκες για ασφάλεια τροφίμων και βιωσιμότητα.

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Χίος)

Προσφέρει διεπιστημονικό πρόγραμμα που ενώνει διοίκηση, logistics, πληροφορική και οικονομικά, με έμφαση στην οργάνωση και βελτιστοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών.

Τμήμα Νοσηλευτικής (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη)

Παρέχει κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα και εκπαίδευση σε έναν κλάδο με διαχρονική ζήτηση στην Ελλάδα και την Ε.Ε.

«Με σωστή έρευνα και συνειδητή επιλογή, οι υποψήφιοι μπορούν να ‘’χτίσουν’’ μια επιτυχημένη καριέρα, ξεπερνώντας τα στερεότυπα των ‘’δημοφιλών’’ σχολών», σημειώνει ο κ. Θεόδωρος Καλαϊτζίδης.

Η αναντιστοιχία μεταξύ πανεπιστημιακών σπουδών και αναγκών της αγοράς παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για τη μείωση της ανεργίας στους νέους πτυχιούχους. Παρά τις χιλιάδες θέσεις που προκηρύσσονται κάθε χρόνο, οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν κατάλληλο προσωπικό.

Οι τρεις τομείς με τη μεγαλύτερη ζήτηση

Ποιες είναι, λοιπόν, οι ειδικότητες που εξασφαλίζουν δουλειά και ποιοι κλάδοι «ζητούν επειγόντως» εργαζομένους;

Πληροφορική

Ξενοδοχειακά επαγγέλματα

Επαγγελματικές υπηρεσίες

Μόνο αυτοί οι τρεις τομείς συγκεντρώνουν πάνω από το 56% των αγγελιών εργασίας. Ειδικότερα στον χώρο της Πληροφορικής, η ζήτηση έχει «εκτοξευτεί», ενώ ο Τουρισμός -και κατ’ επέκταση ο ξενοδοχειακός τομέας- «σπάει» ρεκόρ κάθε χρόνο.

Είναι αλήθεια ότι παρά την υπερπροσφορά πανεπιστημιακών αποφοίτων, η ανεργία στους νέους πτυχιούχους στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι από τις υψηλότερες στην Ευρώπη. Το 2021, το ποσοστό ανεργίας στις ηλικίες 25 έως 39 ετών έφτασε το 17%, παρά τις αυξανόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων.

Στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ, το 2022, η μέση απασχόληση των νέων πτυχιούχων ανερχόταν σε 84,4%, έχοντας καταγράψει μικρή βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης στους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 25-34 εμφανίζουν η Ουγγαρία (93,7%), η Λιθουανία (92,5%), οι Κάτω Χώρες (91,5%), η Πολωνία και η Νέα Ζηλανδία (91,4%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (91,1%). Στις χαμηλότερες θέσεις της κατάταξης βρίσκεται η Ελλάδα (76,4%), πάνω από την Ιταλία (72,8%), την Τουρκία (72,2%), τη Νότια Αφρική (66%) και την Ινδία (56,8%).

Οι ειδικότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση

Προγραμματιστές & Μηχανικοί Λογισμικού

IT Managers και Digital Specialists

Υπεύθυνοι Social Media

Πολιτικοί Μηχανικοί

Νοσηλευτές

Πωλητές σε φυσικά καταστήματα

Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι

Οδηγοί

Εργάτες αποθήκης

Εξειδικευμένο προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών (Τουρισμός)

Ποιο είναι το μυστικό; - Η στρατηγική επιλογή

Οι υποψήφιοι που βλέπουν «πέρα από τα μόρια» μπορούν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, επιλέγοντας κλάδους που συνδυάζουν:

Χαμηλή βάση εισαγωγής

Μεγάλη ζήτηση στην αγορά

Προοπτικές εξειδίκευσης

Ευρωπαϊκή και διεθνή κινητικότητα (π.χ. Erasmus + πρακτική στο εξωτερικό)

