Σε πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα τα σωματεία των εργαζομένων στην έρευνα κάνοντας λόγο για «διαχρονικά υποβαθμισμένη» επιστημονική έρευνα στα ΑΕΙ και τα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα.

Οι ερευνητές διεκδικούν μεταξύ άλλων αυξήσεις στους προϋπολογισμούς των πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, άμεση στελέχωση των ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων, αυξήσεις στους μισθούς και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, συλλογικές συμβάσεις εργασίας που να διασφαλίζουν ωράρια, απολαβές και παροχές, αναγνώριση προϋπηρεσίας με συμβάσεις έργου για διορισμό/προσλήψεις εργαζομένων, θέσπιση ενιαίου χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης/Έρευνας και κοινωνική μέριμνα σε περιπτώσεις εγκυμοσύνης ή ζητημάτων υγείας.

Σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων- Ιδρυμάτων (Π.Ο.Ε.Ε.Κ.-Ι.) κάνει λόγο για «περίοδο παρατεταμένης κρίσης» για όσους εργάζονται στην επιστημονική έρευνα και τη διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα. «Τα ερευνητικά κέντρα της χώρας παραμένουν αποκομμένα από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, λειτουργώντας περισσότερο ως γραφειοκρατικές υπηρεσίες διεκπεραίωσης έργων παρά ως ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Παράλληλα, το δημόσιο πανεπιστήμιο συνεχώς υποβαθμίζεται, ενώ και οι δύο χώροι παραμένουν υποστελεχωμένοι και με παγωμένους, πενιχρούς κρατικούς προϋπολογισμούς» αναφέρει η ανακοίνωση.

Στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων, επισημαίνεται, ότι «η ελαστικοποίηση της εργασίας έχει εκτοξευθεί, φτάνοντας σήμερα σε ποσοστά που τρομάζουν», καθώς «σχεδόν τα δύο τρίτα των εργαζομένων στην έρευνα εργάζονται με επισφαλείς συνθήκες, υποαμοιβόμενοι και με βραχυχρόνιες συμβάσεις παντός τύπου».

Την ανακοίνωση συνυπογράφουν το Πανελλαδικό Σωματείο Εργαζομένων στην Έρευνα και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ο Σύλλογος Ερευνητών, Ερευνητριών και Εργαζομένων στην Έρευνα Ηρακλείου, το Σωματείο Συμβασιούχων Ερευνητών/-τριων και Διδασκόντων/-ουσών Πανεπιστημίου και Ερευνητικών Κέντρων Ρεθύμνου, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, ο Σύλλογος Εργαζομένων στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος, ο Σύλλογος Προσωπικού Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο Σύλλογος Προσωπικού Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών και το Σωματείο Ερευνητ(ρι)ών και Εργαζομένων στην Έρευνα ΙΙΒΕΑΑ.

Την απεργία στηρίζει και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ. Συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις διοργανώνονται σήμερα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο, την Πάτρα και τη Μυτιλήνη.

