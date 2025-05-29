Η τακτοποίηση των μητρώων του κράτους θα επιτευχθεί με τον Προσωπικό Αριθμό Πολίτη, ο οποίος θα κάνει «επίσημη πρώτη», την Τρίτη 3 Ιουνίου, οπότε και ανοίγει η σχετική πλατφόρμα myInfo για τη δήλωση.

Αυτό τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, με δηλώσεις του στο Mega, διευκρινίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό θα διορθωθούν θέματα διπλοεγγραφών κ.ο.κ.

«Πρέπει να τακτοποιηθούν τα μητρώα, υπάρχουν περιπτώσεις όπου υπήρχαν διπλά ΑΜΚΑ. Το ΑΚΜΑ δεν σβήνει ποτέ, απλά απενεργοποιείται», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Παπαστεργίου.

Ο νέος αριθμός θα αποκτάται ηλεκτρονικά από το myInfo στο gov.gr, χρησιμοποιώντας κωδικούς taxisnet.

Ο Προσωπικός Αριθμός θα αναγράφεται αυτοματοποιημένα στις νέες ταυτότητες και θα είναι το αναγνωριστικό που επαληθεύει την ταυτότητα του προσώπου στον ψηφιακό κόσμο.

Ο νέος αριθμός θα είναι μοναδικός και δεν θα μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ζωής του πολίτη.

Αναφερόμενος στο Kids Wallet, ο κ. Παπαστεργίου ανέφερε πως πρόκειται για την πρώτη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ενημέρωση της ηλικίας των ανήλικων χρηστών στις πλατφόρμες, ενώ αναφορικά με τις πρόσφατες αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι πλέον θα δοθεί «μια ριζική λύση» στο θέμα, με δεδομένου ότι οι αρμοδιότητες και το σύστημα ενισχύσεων και πληρωμών θα περάσουν σύντομα στην ΑΑΔΕ.

