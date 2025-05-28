Της Μαρίνας Ζιώζιου

Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού είναι, ουσιαστικά, το πέμπτο εξεταζόμενο μάθημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Πρόκειται για μια πολύ απαιτητική και πολύπλοκη διαδικασία, στην οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. Ο μαθητής καλείται να συνδυάσει τις επιθυμίες, τις προσδοκίες και τη βαθμολογία του.

Πρωταρχικός στόχος, λοιπόν, για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού είναι ο μαθητής να εισαχθεί σε μία σχολή, η οποία του αρέσει και θα τον οδηγήσει στον επαγγελματικό κλάδο που επιθυμεί.

«Πολλές φορές, άλλοτε από επιφανειακή ενημέρωση και άλλοτε από παράβλεψη, οι μαθητές μπορεί να απωλέσουν καλές επιλογές», αναφέρει στο skai.gr ο κ. Θεόδωρος Καλαϊτζίδης, Μαθηματικός και πρόεδρος του Ομίλου «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ».

Τι να προσέξουν οι υποψήφιοι

Μην εφησυχάζετε στην υψηλή βαθμολογία που έχετε ή μην απογοητεύεστε από μια μέτρια βαθμολογία

Το ότι έχετε συγκεντρώσει πολλά μόρια δεν είναι λόγος για να δηλώσετε ελάχιστες σχολές στο μηχανογραφικό σας. Όπως επίσης και αν συγκεντρώσατε λίγα μόρια, μην βλέπετε τη διαδικασία του μηχανογραφικού ως καταναγκαστικό έργο. Βεβαιωθείτε πως είτε στα υψηλά είτε στα χαμηλά βαθμολογικά επίπεδα, έχετε δημιουργήσει ένα μηχανογραφικό που καλύπτει πολλά σενάρια αυξομειώσεων των βάσεων και το οποίο, ανάλογα με τη διακύμανση των βάσεων, μπορεί να επιφυλάσσει για εσάς και μια ευχάριστη έκπληξη.

Μην αλλάζετε τις επιλογές σας επειδή είχατε καλύτερη επίδοση από ότι περιμένατε

Ένα από τα κλασικά λάθη των μαθητών που πέτυχαν υψηλές βαθμολογίες στις Πανελλαδικές είναι πως αποφεύγουν να δηλώσουν τμήματα που χρειάζονται πολύ λιγότερα μόρια από όσα έχουν συγκεντρώσει ή το γεγονός ότι δηλώνουν τμήματα στο ύψος της βαθμολογίας τους, χωρίς πραγματικά να το θέλουν, μόνο και μόνο για να μην «χαραμίσουν» τα μόριά τους.

Μην παρασύρεστε από τις προβλέψεις των βάσεων

Η τακτική πολλών υποψηφίων να στηρίζονται σε δημοσιεύματα, τα όποια προβλέπουν βάσεις και τα οποία στην πλειονότητα τους και στο μεγαλύτερο όγκο των τμημάτων πέφτουν έξω, έχει αποδειχθεί καταστροφική.

Μην αγνοήσετε τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα σας λόγω επαγγελματικής αποκατάστασης

Η αγορά εργασίας μεταβάλλεται με ταχύτατους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια, οπότε είναι λάθος να απορρίπτουμε επιλογές, που δεν γνωρίζουμε ή με τις οποίες δεν είμαστε ακόμα εξοικειωμένοι, μόνο και μόνο επειδή δεν έχουμε ακούσει ότι έχουν μεγάλα ποσοστά επαγγελματικής αποκατάστασης. Απαραίτητη αφετηρία είναι τα «θέλω» του ενδιαφερόμενου και όχι τα «θέλω» του κοινωνικού περίγυρου. Ο μαθητής θα πρέπει να γνωρίζει ποιες είναι οι κλίσεις του, τα ενδιαφέροντά του και πώς μπορεί να τα αξιοποιήσει δημιουργικά, μέσω ενός επιστημονικού κλάδου. Σαφώς και ο ιδανικός συνδυασμός είναι μια επιλογή που συνδυάζει την προσωπικότητα του με ένα τμήμα που έχει καλύτερες προοπτικές- αυτό είναι και το μεγάλο ζητούμενο σε κάθε μηχανογραφικό.

Μην αγνοείτε τμήματα

Διερευνούμε με ιδιαίτερη προσοχή το πρόγραμμα σπουδών κάθε τμήματος, τα επαγγελματικά δικαιώματα, τα συνδεόμενα επαγγέλματα κ.λπ. Πριν δηλώσετε οτιδήποτε στο μηχανογραφικό σας, κάντε μια προσεκτική μελέτη των τμημάτων στα οποία έχετε πρόσβαση στο πεδίο/τομέα σας. Εξετάστε προσεκτικά όλα τα τμήματα, τα οποία εκ των πραγμάτων μπορείτε να δηλώσετε (και δεν σας περιορίζει η ελάχιστη βάση εισαγωγής). Πολλοί μαθητές έχουν χάσει «καλές ευκαιρίες», αγνοώντας πως σε μια επιλογή που προσπέρασαν, θα μπορούσαν να βρουν τον κλάδο που τους ενδιαφέρει. Για παράδειγμα, επαγγελματικά δικαιώματα φιλολόγου μπορώ να αποκτήσω και από ένα τμήμα φιλολογίας, αλλά και από ένα τμήμα φιλοσοφίας. Από το τμήμα των Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών μπορώ να ασχοληθώ με τη Ναυπηγική και τη Ναυτιλία, αλλά, παράλληλα, συνεχίζω να έχω επακριβώς τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα όπως και κάθε άλλος απόφοιτος μηχανολόγος πολυτεχνικού τμήματος. Αυτές είναι μερικές μόνο από τις εκατοντάδες πληροφορίες που μπορούν να σας οδηγήσουν σε έξυπνες αποφάσεις.

Μην παρασύρεστε από τα (υψηλά ή χαμηλά) μόρια ενός τμήματος

Η θέση που έχει κάθε σχολή δεν αντικατοπτρίζει πάντα και τις προοπτικές των αποφοίτων της. Υπάρχουν τμήματα που είναι χαμηλά βαθμολογικά και πρακτικά μας δίνουν ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με ομοειδή τμήματα που βρίσκονται σε υψηλότερες βαθμολογίες ή και προσφέρουν πολύ αξιόλογες προοπτικές. Προγράμματα σπουδών όπως π.χ. το τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο συνδέεται με περιζήτητες ειδικότητες του μέλλοντος. Το να θέλετε να γίνεται 3D Specialist ή Game Developer και να χάσετε την ευκαιρία γιατί δεν ανακαλύψατε ότι μπορεί να σας οδηγήσει εκεί ένα τμήμα με άγνωστη -σε εσάς- ονομασία, είναι κρίμα. Το τμήμα Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που οδηγεί, επίσης, σε ένα πολύ σημαντικό κλάδο της πρόνοιας. Τμήματα όπως το Μηχανικών Επιστήμης Υλικών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Περιφερειακής & Οικονομικής Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών πόρων του Δ.Π.Θ. είναι, ορισμένες μόνο, από τις περιπτώσεις τμημάτων που συνδέονται με δυναμικά πεδία και ωστόσο διαμορφώνουν χαμηλές βάσεις απλά και μόνο γιατί είναι περιφερειακά.

Επιλέγουμε ψύχραιμα και με σωστή καθοδήγηση

Η επιλογή φοίτησης σε πόλη διαφορετική από τον τόπο κατοικίας και η δυνατότητα μετεγγραφής αποτελεί για αρκετούς μαθητές μια σημαντική πληροφορία. Ο ρόλος της οικογένειας πρέπει να είναι υποστηρικτικός, ενώ δεν πρέπει να επηρεάζονται από επιλογές άλλων. Σημαντικό να αναφέρουμε πως οι βάσεις εισαγωγής δεν φανερώνουν την ποιότητα σπουδών ενός τμήματος και την απορρόφηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας. Σωστό θεωρείται να συμπληρωθεί το Παράλληλο Μηχανογραφικό και το μηχανογραφικό για εισαγωγή σε Πανεπιστημιακά τμήματα της Κύπρου, αν είναι δυνατή η φοίτηση των μαθητών στη χώρα αυτή. Με τη συμπλήρωση του Παράλληλου Μηχανογραφικού δίνεται η δυνατότητα σε μαθητές που δεν κατάφεραν να εισαχθούν ή δεν επιθυμούν να φοιτήσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να διεκδικήσουν μία θέση σε ένα δημόσιο Ι.Ε.Κ. Μέσω της φοίτηση σε Ι.Ε.Κ. θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σε τεχνικά επαγγέλματα που θα ενισχύσουν την επαγγελματική σταδιοδρομία των νέων. Οι μαθητές καλό θα ήταν να απευθυνθούν σε συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, οι οποίοι θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν καλύτερα τις επιλογές, να απαντήσουν σε σημαντικά ερωτήματα και να συζητήσουν μαζί τους, προσφέροντας συμβουλές και καθοδήγηση στις επιλογές τους.

«Η συμπλήρωση μηχανογραφικού είναι μια διαδικασία εξαιρετικά σημαντική και όλοι οι μαθητές στα φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ το συμπληρώνουν με ειδικό σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού», εξηγεί ο κ. Καλαϊτζίδης.

Και προσθέτει: «Παρόλα αυτά, η ενέργεια των μαθητών αυτήν την περίοδο θα πρέπει να είναι στο να γράψουν καλά και να συνεχίσουν το ποιοτικό και με πρόγραμμα διάβασμά τους».

Ποιες σχολές αλλάζουν όνομα

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε πρόσφατα μερικές σημαντικές αλλαγές που πρέπει να γνωρίζουν οι φετινοί υποψήφιοι, αλλά και εκείνοι του 2026. Οι τροποποιήσεις αυτές στοχεύουν στην καλύτερη αποτύπωση του αντικειμένου σπουδών, καθώς και στη διεύρυνση των επιλογών για τους υποψηφίους.

Οι αλλαγές που αφορούν το 2025 περιορίζονται σε μετονομασίες δύο τμημάτων:

Το Τμήμα «Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών» του Παντείου Πανεπιστημίου, το οποίο μετονομάζεται σε «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών».

Το Τμήμα «Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο μετονομάζεται σε «Στατιστικής».

Τα νέα τμήματα που «ξεκλειδώνουν» τα επιστημονικά πεδία το 2026:

Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών

Προστίθεται το Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (Άμφισσα) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

Προστίθενται τα Τμήματα Θεατρικών Σπουδών (ΕΚΠΑ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Πανεπιστήμιο Πατρών)

Προστίθεται το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου

Προστίθεται η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)

Επιστημών Υγείας και Ζωής

Προστίθενται τα Τμήματα Θεατρικών Σπουδών (ΕΚΠΑ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Πανεπιστήμιο Πατρών)

Προστίθενται οι Στρατιωτικές Σχολές: ΣΣΕ (Όπλα & Σώματα), Σχολή Ικάρων (Ιπτάμενοι, Μηχανικοί, Ελεγκτές Αεράμυνας, Μετεωρολόγοι), ΣΜΥΑ (Τεχνολογική & Διοικητική Υποστήριξη), ΣΜΥ (Όπλα & Σώματα), ΣΜΥΝ (Ναυτικό), ΣΝΔ (Μάχιμοι & Μηχανικοί)

Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής

Προστίθεται το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου

Προστίθενται τα Τμήματα Θεατρικών Σπουδών (ΕΚΠΑ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Πανεπιστήμιο Πατρών)

Προστίθενται οι Στρατιωτικές Σχολές: ΣΣΕ (Όπλα & Σώματα), ΣΜΥΑ (Τεχνολογική & Επιχειρησιακή Υποστήριξη – Ραδιοναυτίλοι), ΣΜΥ (Όπλα)

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω αλλαγές θα ισχύσουν από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2026 και αναμένεται να επηρεάσουν τις επιλογές των υποψηφίων στα μηχανογραφικά δελτία.

