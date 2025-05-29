Η 29η Μαΐου 1453, γνωστή ως «αποφράδα» ημέρα, είναι το χρονικό σημείο κατά το οποίο η Βασιλεύουσα αλώθηκε από τον σουλτάνο Μωάμεθ Β΄, με στόχο την εγκαθίδρυση στην Κωνσταντινούπολη ενός σταθερού κέντρου της αναπτυσσόμενης τότε οθωμανικής αυτοκρατορίας.

Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τον Θεόφιλο Χατζημιχαήλ - «Κωνσταντῖνος ὁ Αὐτοκράτωρ τῶν Ἑλληνορωμαίων ἐξέρχεται Ἄτρομος εἰς τὴν μάχην τὸ 1453 Μαΐου 29»

Η πολιορκία της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε στις 6 Απριλίου και διήρκεσε έως τις 29 Μαΐου 1453.

Αρχές Απριλίου 1453, ο Μωάμεθ Β΄ συγκέντρωσε πολυάριθμα στρατεύματα και με τη χρήση στρατηγικών και πολεμικών μέσων προσπάθησαν να σπάσουν τα τείχη της Πόλης.

Απέναντί του στάθηκε ο Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος, με τους υπερασπιστές της Πόλης, 5.000 Έλληνες και 2.000 αλλοεθνείς, με λιγοστές προμήθειες και μικρά κανόνια, που δε συγκρίνονταν με τα τουρκικά πυροβόλα.

Νωπογραφία από άγνωστο καλλιτέχνη στην Εκκλησία της Μονής Μολντόβιτσα, στη Ρουμανία, απεικονίζει την Αλωση της Κωνσταντινούπολης, 1537

Η επίθεση είχε ως στόχο τα τείχη της Πόλεως από το μέρος της ξηράς και ιδιαίτερα την πύλη του Πέμπτου, που θεωρούνταν το πιο αδύναμο σημείο της βυζαντινής άμυνας. Ο αυτοκράτορας μαχόταν με ηρωική αποφασιστικότητα, αρνούμενος τις προτάσεις του Σουλτάνου για παράδοση της Πόλης και δίνοντας το παράδειγμα στους πολεμιστές του.

Η τελική έκβαση της πολιορκίας δεν άργησε.

Παραμονή της 29ης Μαΐου, οι χριστιανοί, Έλληνες και Λατίνοι, τέλεσαν στην Αγία Σοφία την τελευταία κατανυκτική λειτουργία τους και έπειτα έλαβαν θέσεις για μάχη. Τις πρώτες πρωινές ώρες άρχισε η επίθεση με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος κοντά στην πύλη του Αγίου Ρωμανού.

Οι λεηλασίες συνεχίστηκαν για τρεις ημέρες και την τέταρτη ημέρα ο Μωάμεθ έκανε επίσημη είσοδο στη νέα πρωτεύουσα.

Η θριαμβευτική είσοδος του Μωάμεθ Β΄ στην κατακτημένη πόλη οδήγησε στην καταστροφή αντικειμένων αξίας, μνημείων τέχνης, πολύτιμων χειρογράφων, εικόνων και εκκλησιαστικών θησαυρών, σηματοδοτώντας το τέλος της βυζαντινής αυτοκρατορίας και την αρχή της οθωμανικής κυριαρχίας στην περιοχή.



Πηγή: skai.gr

