Της Μαρίνας Ζιώζιου

Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία μέχρι να ξεκινήσουν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2025, με τους μαθητές να «δοκιμάζονται» για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το 2024 παρέμεινε ο φετινός αριθμός θέσεων εισακτέων στα ελληνικά πανεπιστήμια. Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι θα διατεθούν 68.788 θέσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, ενώ για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ήταν 68.851 θέσεις.

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στο πρώτο μάθημα Πανελλαδικών Εξετάσεων στις 30 Μαΐου, που θα είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (Γενικής Παιδείας). Στη συνέχεια, τη Δευτέρα 2 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

Την Τετάρτη 4 Ιουνίου οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής). Οι εξετάσεις των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 6 Ιουνίου, με τα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Αντίστοιχα, το πρόγραμμα των Πανελλαδικών για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, έχει ως εξής: Έναρξη το Σάββατο 31 Μαΐου 2025 με το μάθημα των Νέων Ελληνικών. Συνέχεια, την 3η Ιουνίου, εξέταση στα Μαθηματικά (Άλγεβρα). Θα ακολουθήσουν, από τις 5 έως και τις 16 Ιουνίου οι εξετάσεις σε μαθήματα ειδικότητας.

Είναι αλήθεια ότι αυτές τις ημέρες των εξετάσεων, μαθητές και γονείς κατακλύζονται από συναισθήματα αγωνίας και άγχους. Για όσους έχουν ξαναδώσει, η εμπειρία αυτή αποτελεί μια γνώριμη κατάσταση. Για τους περισσότερους μαθητές, όμως, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις είναι ιδιαίτερα αγχωτικές μέχρι και τρομακτικές. Οι θετικές σκέψεις είναι απαραίτητες σε αυτή τη στρεσογόνα περίοδο.

Με τη βοήθεια του Μαθηματικού και προέδρου του Ομίλου «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ», κ. Θοδωρή Καλαϊτζίδη, αυτά είναι τα «12 μυστικά» που θα σας βοηθήσουν να πετύχετε τους στόχους σας και να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα. Καλή επιτυχία!

Ο κ. Θοδωρής Καλαϊτζίδης

Τι να προσέξετε πριν από τις εξετάσεις

Φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα διαβάσματος-επαναλήψεων , το οποίο ακολουθούμε πιστά. Πρέπει να αφιερώνουμε τουλάχιστον τρεις συνεχόμενες ώρες ανά μάθημα, ενώ κάθε ημέρα καλό είναι να διαβάζουμε ένα ή το πολύ δύο μαθήματα. Πάντως, να μην προσπαθούμε να διαβάσουμε όλα τα μαθήματα την ίδια ημέρα.

, το οποίο ακολουθούμε πιστά. Πρέπει να αφιερώνουμε τουλάχιστον τρεις συνεχόμενες ώρες ανά μάθημα, ενώ κάθε ημέρα καλό είναι να διαβάζουμε ένα ή το πολύ δύο μαθήματα. Πάντως, να μην προσπαθούμε να διαβάσουμε όλα τα μαθήματα την ίδια ημέρα. Ακολουθούμε το ωράριο των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Δηλαδή, κοιμόμαστε νωρίς και ξυπνάμε την ώρα που θα ξυπνήσουμε όταν δίνουμε εξετάσεις. Έτσι, ο οργανισμός μας θα συνηθίσει αυτό το ωράριο και θα αντιδράσει καλύτερα όταν έρθει η ώρα που θα δώσουμε.

Δηλαδή, κοιμόμαστε νωρίς και ξυπνάμε την ώρα που θα ξυπνήσουμε όταν δίνουμε εξετάσεις. Έτσι, ο οργανισμός μας θα συνηθίσει αυτό το ωράριο και θα αντιδράσει καλύτερα όταν έρθει η ώρα που θα δώσουμε. Τρεφόμαστε υγιεινά, πίνουμε χυμούς και ασκούμαστε ήπια , ώστε να είμαστε σε καλή φυσική, άρα και πνευματική, κατάσταση, ώστε να καταπολεμήσουμε το άγχος, που όλοι έχουν όταν δίνουν εξετάσεις.

, ώστε να είμαστε σε καλή φυσική, άρα και πνευματική, κατάσταση, ώστε να καταπολεμήσουμε το άγχος, που όλοι έχουν όταν δίνουν εξετάσεις. Σκεφτόμαστε θετικά. Η ζωή μας δεν αρχίζει και σίγουρα δεν τελειώνει με τις Πανελλαδικές, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα που θα φέρουμε. Ο στόχος είναι να φέρουμε το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα γιατί ακόμα και αν δεν επιτύχουμε την 1η επιλογή μας, είναι επιτυχία και η 2η και η 3η σχολή.

Να θυμάστε: Η ζωή δεν είναι άσπρο ή μαύρο. Υπάρχουν ενδιάμεσες καταστάσεις και είναι πολύ σημαντικό να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή που μπορούμε. Άλλωστε, στη διάρκεια της μάχης σκεφτόμαστε μόνο τη νίκη.

Δεν πρέπει να ασχολούμαστε με φήμες για «SOS θέματα» που κάποιος προέβλεψε, που έχουν πολύ καιρό να πέσουν, που είδε στον ύπνο του ο συμμαθητής μας... Αναστατωνόμαστε χωρίς λόγο και σχεδόν ποτέ δεν επιβεβαιώνονται.

που κάποιος προέβλεψε, που έχουν πολύ καιρό να πέσουν, που είδε στον ύπνο του ο συμμαθητής μας... Αναστατωνόμαστε χωρίς λόγο και σχεδόν ποτέ δεν επιβεβαιώνονται. Το βράδυ της παραμονής της εξέτασης αποφεύγουμε τις υπερβολές στη διατροφή και δεν ξενυχτάμε ποτέ. Την ημέρα των εξετάσεων φροντίζουμε να είμαστε από νωρίς έτοιμοι, ώστε να μην αγχωθούμε αν υπάρχει κάποια καθυστέρηση στη μετάβασή μας στο εξεταστικό κέντρο.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης - Αντιμέτωποι με τον εαυτό μας

Προσοχή! Έχουμε μαζί μας τα απαραίτητα:

Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο Δελτίο εξεταζόμενου (καρτελάκι) 3 στυλό (μπλε ή μαύρο), μολύβι, γόμα, ξύστρα Γεωμετρικά όργανα (όταν χρειάζονται) Μπουκαλάκι ή θερμός με νερό ή χυμό Ρολόι για διαχείριση της προβλεπόμενης ώρας

Διαβάζουμε το 1ο θέμα χωρίς βιασύνη και άγχος. Δεν έχει νόημα να βιαζόμαστε, δεν κερδίζουμε κάτι αν το διαβάσουμε 5-10 δευτερόλεπτα γρηγορότερα και είμαστε επιρρεπείς σε λάθη. Το λύνουμε (ποτέ στο πρόχειρο και να το αντιγράψουμε μετά, είναι άσκοπη σπατάλη χρόνου και ενέργειας) με ηρεμία και αν χρειαστεί χρησιμοποιούμε το πρόχειρο για κάποια πράξη ή κάποια σκέψη που δεν είμαστε σίγουροι πώς θα καταλήξει. Επαναλαμβάνουμε διαδοχικά την ίδια διαδικασία και για τα υπόλοιπα θέματα.

Δεν έχει νόημα να βιαζόμαστε, δεν κερδίζουμε κάτι αν το διαβάσουμε 5-10 δευτερόλεπτα γρηγορότερα και είμαστε επιρρεπείς σε λάθη. Το λύνουμε (ποτέ στο πρόχειρο και να το αντιγράψουμε μετά, είναι άσκοπη σπατάλη χρόνου και ενέργειας) με ηρεμία και αν χρειαστεί χρησιμοποιούμε το πρόχειρο για κάποια πράξη ή κάποια σκέψη που δεν είμαστε σίγουροι πώς θα καταλήξει. Επαναλαμβάνουμε διαδοχικά την ίδια διαδικασία και για τα υπόλοιπα θέματα. Δεν απογοητευόμαστε αν κάποιο θέμα μας δυσκολέψει ή δεν το γνωρίζουμε. Τα δύσκολα θέματα είναι και για τους άλλους δύσκολα. Θα προσπαθήσουμε να γράψουμε ότι ξέρουμε, ώστε να πάρουμε τα περισσότερα μόρια που μπορούμε. Ακόμα και αν δεν είμαστε σίγουροι, πρέπει να διεκδικήσουμε όσα μόρια είναι εφικτό να πάρουμε.

Τα δύσκολα θέματα είναι και για τους άλλους δύσκολα. Θα προσπαθήσουμε να γράψουμε ότι ξέρουμε, ώστε να πάρουμε τα περισσότερα μόρια που μπορούμε. Ακόμα και αν δεν είμαστε σίγουροι, πρέπει να διεκδικήσουμε όσα μόρια είναι εφικτό να πάρουμε. Δεν πρέπει να ξεφύγουμε από το αρχικό χρονικό πλάνο που έχουμε βάλει για κάθε θέμα. Γράφουμε ό,τι μπορούμε και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Μπορεί όταν ολοκληρωθεί το γραπτό μας και επιστρέψουμε στο θέμα αυτό, να δούμε πράγματα που δεν είχαμε παρατηρήσει την πρώτη φορά. Αν τελειώσουμε νωρίτερα, δεν φεύγουμε, αλλά διαβάζουμε ξανά τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις που δώσαμε, ώστε να είμαστε σίγουροι για αυτά που γράψαμε.

Γράφουμε ό,τι μπορούμε και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Μπορεί όταν ολοκληρωθεί το γραπτό μας και επιστρέψουμε στο θέμα αυτό, να δούμε πράγματα που δεν είχαμε παρατηρήσει την πρώτη φορά. Αν τελειώσουμε νωρίτερα, δεν φεύγουμε, αλλά διαβάζουμε ξανά τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις που δώσαμε, ώστε να είμαστε σίγουροι για αυτά που γράψαμε. Δεν βιαζόμαστε, δεν ενθουσιαζόμαστε, δεν απογοητευόμαστε. Όλα αυτά μπορεί να μας οδηγήσουν σε λάθη. Όταν τελειώσει η εξέταση, ηρεμούμε και προσπαθούμε να βγάλουμε από το μυαλό μας αυτό το μάθημα. Ότι έγινε, έγινε. Δεν αλλάζει κάτι ψάχνοντας το τι γράψαμε. Ας μη ξεχνάμε ότι συγκρινόμαστε με τους άλλους υποψηφίους. Ο στόχος μας πλέον είναι το επόμενο μάθημα.

Η προσπάθεια έχει και συνέχεια - Τι κάνουμε μετά τις εξετάσεις

Συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας δελτίο με την καθοδήγηση και την υποστήριξη εξειδικευμένου συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού.

«Οι εξετάσεις είναι ένας σημαντικός σταθμός, αλλά όχι το τέλος της προσπάθειας. Οι ευκαιρίες υπάρχουν για όλους και είναι αμέτρητες σε όλη την πορεία της ζωής σας. Θυμηθείτε τα λόγια του Θερβάντες στον Δον Κιχώτη: "Τρέλα είναι να εγκαταλείψετε τα όνειρά σας"», αναφέρει με νόημα ο κ. Θεόδωρος Καλαϊτζίδης.

Οδηγίες προς τους γονείς των υποψηφίων

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις έχουν ταυτιστεί στην Ελλάδα με τη μελλοντική ευτυχία. Ωστόσο, οι γονείς πρέπει να καταλάβουν ότι η ζωή μας δεν κρίνεται από έναν βαθμό. Δυστυχώς, είναι πολλοί οι γονείς που κάνουν σαν να εξετάζονται αυτοί, είναι περισσότεροι αυτοί που πείθουν τα παιδιά τους ότι οι Πανελλαδικές θα καθορίσουν τη ζωή τους.

Τι μπορούν, λοιπόν, να κάνουν οι γονείς για να ανακουφίσουν τα παιδιά τους; Να είναι δίπλα τους, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Να αποδεχτούν τα παιδιά τους και να «αγκαλιάσουν» και την αποτυχία.

Σημαντικό είναι να φροντίσουν να εξασφαλίσουν ένα ήρεμο περιβάλλον στο σπίτι, αφήνοντας έξω τυχόν νεύρα, διαμάχες ή άλλα προβλήματα. Και το σημαντικότερο: Να αποφύγουν τις συγκρίσεις. Η αποτυχία είναι κομμάτι της ζωής μας και κανείς μας δεν είναι τέλειος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.