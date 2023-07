Πανελλαδικές 2023: Άνοδος των βάσεων στις περιζήτητες σχολές Ελλάδα 14:51, 27.07.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η Ιατρική Αθήνας έχει την υψηλότερη βάση εισαγωγής -Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Σχολή Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής