Πανελλαδικές 2023: Έκαναν το όνειρό τους πραγματικότητα και ετοιμάζουν βαλίτσες για σπουδές! Ελλάδα 12:21, 27.07.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Τα τρία παιδιά από την Λέσβο πέτυχαν τον στόχο τους και πέρασαν στην πρώτη τους επιλογή