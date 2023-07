Απατεώνας προσεγγίζει οικογένειες θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών και ζητάει χρήματα Ελλάδα 14:39, 27.07.2023 linkedin

Ο επιτήδειος, σύμφωνα με την καταγγελία, «συστήθηκε» ως επιζών του δυστυχήματος, αναφέροντας υποτιθέμενες λεπτομέρειες πριν από τη μοιραία σύγκρουση, ενώ στη συνέχεια ζήτησε - ανεπιτυχώς - χρήματα επικαλούμενος λόγους ανάγκης