Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας από πυρκαγιά στο Παλαιό Ψυχικό. Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε από πυροσβέστες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς σε μονοκατοικία στην οδό Πηγάσου.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε μονοκατοικία, επί της οδού Πήγασου στο Παλαιό Ψυχικό Αττικής. Επιχειρούν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. February 16, 2024

Πηγή: skai.gr

