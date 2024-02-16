Λογαριασμός
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας από πυρκαγιά στο Παλαιό Ψυχικό

Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε από πυροσβέστες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς στο Παλαιό Ψυχικό 

Πυροσβεστική

 Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας από πυρκαγιά στο Παλαιό Ψυχικό. Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε από πυροσβέστες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς σε μονοκατοικία στην οδό Πηγάσου. 

