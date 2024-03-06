Ξεκινούν οι εργασίες για τη δημιουργία της πρώτης οικογενειακής αίθουσας για τους συγγενείς των παιδιών που λαμβάνουν θεραπεία στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Η πρώτη Οικογενειακή Αίθουσα RMHC στην Ελλάδα θα στεγαστεί σε ένα αχρησιμοποίητο ακίνητο, επιφάνειας 310 τμ, που βρίσκεται εντός του χώρου του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία».

Η ανακαίνιση του χώρου θα πραγματοποιηθεί από τον φιλανθρωπικό οργανισμό RMHC (Ronald McDonald House Charities Ελλάς) και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του 2024.

Η Οικογενειακή Αίθουσα θα διατίθεται για ημερήσια χρήση και θα περιλαμβάνει χώρους κουζίνας και τραπεζαρίας, ιδιωτικά μπάνια, δωμάτια ύπνου, πλυντήρια, καθιστικό με τηλεόραση, πρόσβαση στο διαδίκτυο, ενώ επίσης θα υπάρχουν και τρεις οικογενειακές σουίτες για διανυκτέρευση.

Την αίθουσα θα χρησιμοποιούν οικογένειες των παιδιών που θα βρίσκονται σε θεραπεία στο νοσοκομείο, ενώ η επιλογή των οικογενειών που θα διανυκτερεύουν θα καθορίζεται σε συνεννόηση με το νοσοκομείο, με βάση κριτήρια ευπάθειας και αναγκών.

Στην έναρξη των εργασιών για τη δημιουργία της πρώτης οικογενειακής αίθουσας, τον «παρών» έδωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο κοινός διοικητής στα Νοσοκομεία Παίδων «Η Αγία Σοφία» και «Π. & Α. Κυριακού» Εμμανουήλ Παπασάββας και ο πρόεδρος του ΔΣ του φιλανθρωπικού οργανισμού Ronald McDonald House Charities Ελλάς Γιάννης Αποστολόπουλος.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, αφού ευχαρίστησε τους δωρητές, τόνισε πως «αυτή την περίοδο, παρά τις φήμες, οικοδομούμε το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας με μεγάλο όραμα για το μέλλον. Με χρήματα του κράτους, εκτελούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτιριακής αναβάθμισης σε όλη την Ελλάδα, μέσω χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης. 85 από τα 105 νοσοκομεία και 156 από 618 κέντρα υγείας ανακαινίζονται πλήρως. Όμως δεχόμαστε και τις χορηγίες των δωρητών που θέλουν να ενισχύουν την προσπάθειά μας αυτή. Και έτσι καλοδεχόμαστε σήμερα μια χορηγία, η οποία σε λιγότερο από 12 μήνες θα παραδώσει στον ελληνικό λαό προς χρήση, μέσα σε αυτά τα δύο νοσοκομεία, που στο σύνολό τους αποτελούν το μεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο στα Βαλκάνια, έναν χώρο αξιοπρέπειας για τις οικογένειες που φέρνουν τα παιδιά τους, για να μπορούν να διαμένουν για ένα μικρό χρονικό διάστημα σε έναν όμορφο χώρο, πλησίον των παιδιών τους όταν αυτά υποβάλλονται στις αναγκαίες θεραπείες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

