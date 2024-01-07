Σε ισχύ έχει τεθεί, σύμφωνα με τη αστυνομία, ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας δικύκλων και φορτηγών στην γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Στο μεταξύ, με ισχυρούς ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις εκδηλώθηκε το κύμα κακοκαιρίας στην Αχαΐα και σε άλλες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, ενώ λόγω των ανέμων, έχουν σημειωθεί πτώσεις δέντρων σε σημεία της εθνικής οδού Πατρών - Πύργου.

Στην περιοχή της οδού Αλφειού φορτηγό όχημα αναποδογυρίστηκε από τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν νωρίτερα στην περιοχή, όπως μεταδίδει το ilialive.gr

Επίσης ζημιές έχουν προκληθεί και σε επιχειρήσεις της περιοχής όπως χαρακτηριστικά σε ένα εργαστήριο μαρμάρου όπου οι ισχυροί άνεμοι κατάφεραν να μετακινήσουν ακόμη και τις βαριές πλάκες αλλά και σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων όπου η τζαμαρία της επιχείρησης δεν άντεξε την σφοδρότητα των ανέμων και κατέρρευσε.

Επί ποδός βρίσκεται η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύργου και η Πυροσβεστική Υπηρεσία για την αντιμετώπιση των ζημιών.

Η πυροσβεστική, η αστυνομία και η πολιτική προστασία βρίσκονται σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουν τα όποια προβλήματα εκδηλώνονται.

Πηγή: skai.gr

