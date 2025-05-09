Όταν η βία χτυπά την εφηβεία: Bullying – Η βία που φοράει καθημερινό πρόσωπο

Σε αυτήν τη νέα σειρά podcast του ΣΚΑΪ με τίτλο «Όταν η Βία Χτυπά την Εφηβεία», ο δημοσιογράφος Στέφανος Νικολαΐδης αναμετράται με τη βία των ανηλίκων, ένα βαθύτατα κοινωνικό φαινόμενο που τα τελευταία χρόνια αποτελεί μάστιγα στη χώρα μας.

Μέσα από αληθινές προσωπικές ιστορίες που σοκάρουν, ο λόγος δίνεται στα θύματα, στους γονείς, στους δασκάλους και στους ειδικούς, με όλους να έχουν κάτι να πουν. Ποια είναι η πραγματική αιτία που «γεννά» το τέρας; Πώς οι νέοι στρέφονται στη βία από τόσο τρυφερή ηλικία; Υπάρχουν λύσεις και ελπίδα για το αύριο;

Επεισόδιο 5: Bullying – Η Βία που Φοράει Καθημερινό Πρόσωπο

Στο πέμπτο επεισόδιο της σειράς, ο Στέφανος Νικολαΐδης συνομιλεί με την ειδική παιδαγωγό Σταυρούλα Βουτυράκου, επιχειρώντας μια εις βάθος προσέγγιση στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού — αυτής της βίας που συχνά περνά απαρατήρητη, γιατί έχει ντυθεί με τον μανδύα της «κανονικότητας».

Τι είναι πραγματικά bullying; Πότε ξεπερνά τα όρια της «πλάκας» και γίνεται ψυχική ή σωματική κακοποίηση; Και κυρίως, ποιος είναι ο ρόλος των ενηλίκων όταν το παιδί δεν είναι μόνο θύμα, αλλά και θύτης;

Μια συζήτηση που ξεπερνά τις απλές διαπιστώσεις και εστιάζει στις λύσεις: στην πρόληψη, στην ενδυνάμωση των παιδιών, στην ευθύνη των γονιών και των εκπαιδευτικών. Γιατί αν δεν μάθουμε να βλέπουμε τα σημάδια, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να τα σβήσουμε.

Ένα επεισόδιο για το πώς μπορούμε — και πρέπει — να χτίσουμε ένα σχολείο χωρίς φόβο, μια καθημερινότητα όπου κάθε παιδί νιώθει ότι αξίζει, ότι ακούγεται, ότι προστατεύεται.

Διαθέσιμο τώρα σε Spotify και Apple Podcasts.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.