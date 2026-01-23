Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, κατήγγειλε την Παρασκευή τη «βίαιη και συστηματική καταστολή» των διαδηλώσεων στο Ιράν, δηλώνοντας ότι χιλιάδες άνθρωποι, μεταξύ τους και παιδιά, έχουν σκοτωθεί.

Μιλώντας σε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη Γενεύη, ο Τουρκ απηύθυνε έκκληση στις ιρανικές αρχές να τερματίσουν άμεσα την καταστολή.

«Καλώ τις ιρανικές αρχές να επανεξετάσουν τη στάση τους, να κάνουν πίσω και να βάλουν τέλος στη βίαιη καταστολή», δήλωσε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για «ένα μοτίβο υποταγής και συντριπτικής χρήσης βίας, το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να αντιμετωπίσει τα πραγματικά παράπονα και τις απογοητεύσεις της κοινωνίας».

Ο Ύπατος Αρμοστής ανέφερε ότι υπάρχουν ενδείξεις για μαζικές συλλήψεις από τις δυνάμεις ασφαλείας, ακόμη και για καταδιώξεις τραυματισμένων διαδηλωτών μέσα σε νοσοκομεία.

Παράλληλα, η Εξεταστική Αποστολή του ΟΗΕ για το Ιράν χαρακτήρισε τη βία κατά των διαδηλωτών ως την πιο αιματηρή καταστολή από την Ιρανική Επανάσταση του 1979. Σύμφωνα με την αποστολή, αξιόπιστες πληροφορίες δείχνουν ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών είναι «πολύ υψηλότερος» από τα επίσημα κυβερνητικά στοιχεία, τα οποία ήδη κάνουν λόγο για χιλιάδες θανάτους.

Πηγή: skai.gr

