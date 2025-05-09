Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 9 Μαΐου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 06:20 και δύση ήλιου στις 20:23 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 3 λεπτά

Εορτολόγιο

Σήμερα, Παρασκευή 9 Μαΐου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Χριστοφόρου μάρτυρος, του Προφήτου Ησαΐα, ενώ γιορτάζει και ο Άγιος Νικόλαος ο νέος ο εν Βουνένοις.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Χριστόφορος, Χριστοφόρης, Φόρης, Χριστόφης, Χριστοφία, Χριστοφίνα
Ησαΐας

Ανατολή ήλιου: 06:20 - Δύση ήλιου: 20:23 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 3 λεπτά

Σελήνη 11.8 ημερών
 

