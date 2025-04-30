Όταν η βία χτυπά την εφηβεία: Ποιος προστατεύει τα παιδιά

Σε αυτήν τη νέα σειρά podcast του ΣΚΑΪ με τίτλο «Όταν η Βία Χτυπά την Εφηβεία», ο δημοσιογράφος Στέφανος Νικολαΐδης αναμετράται με τη βία των ανηλίκων, ένα βαθύτατα κοινωνικό φαινόμενο που τα τελευταία χρόνια αποτελεί μάστιγα στη χώρα μας.

Μέσα από αληθινές προσωπικές ιστορίες που σοκάρουν, ο λόγος δίνεται στα θύματα, στους γονείς, στους δασκάλους και στους ειδικούς, με όλους να έχουν κάτι να πουν. Ποια είναι η πραγματική αιτία που «γεννά» το τέρας; Πώς οι νέοι στρέφονται στη βία από τόσο τρυφερή ηλικία; Υπάρχουν λύσεις και ελπίδα για το αύριο;

Επεισόδιο 3: Ποιος Προστατεύει τα Παιδιά

Στο τρίτο επεισόδιο της σειράς, ο Στέφανος Νικολαΐδης στρέφει την προσοχή από το ατομικό βίωμα στο θεσμικό πλαίσιο: ποιος έχει την ευθύνη να προστατεύσει τα παιδιά;

Καλεσμένη η Μαρίζα Φουντοπούλου, καθηγήτρια Παιδαγωγικής του ΕΚΠΑ, με την οποία συζητά για τον ρόλο της Πολιτείας και του εκπαιδευτικού συστήματος απέναντι στη σχολική βία και την ανήλικη παραβατικότητα.

Ποιες πολιτικές εφαρμόζονται σήμερα; Ποιες στρατηγικές χρειάζονται ακόμη; Και κυρίως: πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα σχολείο που δεν περιορίζεται μόνο στην καταστολή, αλλά καλλιεργεί την ενσυναίσθηση, τη συμπερίληψη και τον ουσιαστικό σεβασμό;

Ένα επεισόδιο που θέτει καίρια ερωτήματα, ανοίγει τον δημόσιο διάλογο και μας υπενθυμίζει πως η πρόληψη ξεκινά από το πώς εκπαιδεύουμε — όχι μόνο το μυαλό, αλλά και την ψυχή των παιδιών μας.

