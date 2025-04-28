Όταν η Βία Χτυπά την Εφηβεία: Όσα Δεν Φαίνονται - Η Εσωτερική Ζωή του Τραύματος

Σε αυτήν τη νέα σειρά podcast του ΣΚΑΪ με τίτλο «Όταν η Βία Χτυπά την Εφηβεία», ο δημοσιογράφος Στέφανος Νικολαΐδης αναμετράται με τη βία των ανηλίκων, ένα βαθύτατα κοινωνικό φαινόμενο που τα τελευταία χρόνια αποτελεί μάστιγα στη χώρα μας.
Μέσα από αληθινές προσωπικές ιστορίες που σοκάρουν, ο λόγος δίνεται στα θύματα, στους γονείς, στους δασκάλους και στους ειδικούς, με όλους να έχουν κάτι να πουν. Ποια είναι η πραγματική αιτία που «γεννά» το τέρας; Πώς οι νέοι στρέφονται στη βία από τόσο τρυφερή ηλικία; Υπάρχουν λύσεις και ελπίδα για το αύριο;
Επεισόδιο 2: Όσα Δεν Φαίνονται - Η Εσωτερική Ζωή του Τραύματος
Στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς, ο Στέφανος Νικολαΐδης ανοίγει ένα διαφορετικό παράθυρο στον κόσμο της ανήλικης βίας: το παράθυρο της ψυχής.
Μαζί με την ψυχολόγο Μαργαρίτα Ζωγράφου, η συζήτηση εμβαθύνει στις αθέατες πλευρές του τραύματος. Πέρα από τα εξωτερικά γεγονότα της βίας, εξερευνούν τα συναισθήματα, τις εσωτερικές συγκρούσεις και τις πληγές που αφήνονται στους εφήβους — πληγές που πολλές φορές δεν είναι ορατές, αλλά διαμορφώνουν τη ζωή τους σε βάθος χρόνου.
Πώς βιώνει ένας νέος τη βία; Πώς ερμηνεύει το τραύμα του; Και κυρίως, πώς μπορούμε να σταθούμε δίπλα του πραγματικά;
Το επεισόδιο αναδεικνύει ότι η κατανόηση και η ουσιαστική υποστήριξη δεν είναι απλώς μια πράξη καλοσύνης, αλλά η μόνη ελπίδα για να σπάσουμε τον κύκλο της βίας.
Διαθέσιμο τώρα σε Spotify και Apple Podcasts.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.