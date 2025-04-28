Όταν η Βία Χτυπά την Εφηβεία: Όσα Δεν Φαίνονται - Η Εσωτερική Ζωή του Τραύματος

Σε αυτήν τη νέα σειρά podcast του ΣΚΑΪ με τίτλο «Όταν η Βία Χτυπά την Εφηβεία», ο δημοσιογράφος Στέφανος Νικολαΐδης αναμετράται με τη βία των ανηλίκων, ένα βαθύτατα κοινωνικό φαινόμενο που τα τελευταία χρόνια αποτελεί μάστιγα στη χώρα μας.

Μέσα από αληθινές προσωπικές ιστορίες που σοκάρουν, ο λόγος δίνεται στα θύματα, στους γονείς, στους δασκάλους και στους ειδικούς, με όλους να έχουν κάτι να πουν. Ποια είναι η πραγματική αιτία που «γεννά» το τέρας; Πώς οι νέοι στρέφονται στη βία από τόσο τρυφερή ηλικία; Υπάρχουν λύσεις και ελπίδα για το αύριο;

Επεισόδιο 2: Όσα Δεν Φαίνονται - Η Εσωτερική Ζωή του Τραύματος

Στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς, ο Στέφανος Νικολαΐδης ανοίγει ένα διαφορετικό παράθυρο στον κόσμο της ανήλικης βίας: το παράθυρο της ψυχής.

Μαζί με την ψυχολόγο Μαργαρίτα Ζωγράφου, η συζήτηση εμβαθύνει στις αθέατες πλευρές του τραύματος. Πέρα από τα εξωτερικά γεγονότα της βίας, εξερευνούν τα συναισθήματα, τις εσωτερικές συγκρούσεις και τις πληγές που αφήνονται στους εφήβους — πληγές που πολλές φορές δεν είναι ορατές, αλλά διαμορφώνουν τη ζωή τους σε βάθος χρόνου.

Πώς βιώνει ένας νέος τη βία; Πώς ερμηνεύει το τραύμα του; Και κυρίως, πώς μπορούμε να σταθούμε δίπλα του πραγματικά;

Το επεισόδιο αναδεικνύει ότι η κατανόηση και η ουσιαστική υποστήριξη δεν είναι απλώς μια πράξη καλοσύνης, αλλά η μόνη ελπίδα για να σπάσουμε τον κύκλο της βίας.

