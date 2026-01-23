Τη Δευτέρα, ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας θα φιλοξενήσει στις Βρυξέλλες την Ευρωπαϊκή Ημέρα Τουρισμού. Σε αυτή θα συμμετάσχουν υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, ηγετικοί παράγοντες του κλάδου και εμπειρογνώμονες για να διερευνήσουν πώς η Ευρώπη μπορεί να διαμορφώσει τον τουρισμό του αύριο. Στην εκδήλωση θα εξεταστούν διάφορα θέματα, όπως η βιωσιμότητα, η προσβασιμότητα, η χρήσης τεχνητής νοημοσύνης και δεδομένων, και οι ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα. Οι συζητήσεις θα συμβάλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και του εμπορικού σήματος της Ευρώπης στον τομέα του τουρισμού, τροφοδοτώντας την επικείμενη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τον βιώσιμο τουρισμό. Η εγγραφές για διά ζώσης συμμετοχή έχουν λήξει, αλλά μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση ζωντανά εδώ.

Παράλληλα, ο Επίτροπος Τζιτζικώστας θα συγκαλέσει στρατηγικό διάλογο με ανώτερους εκπροσώπους του τουριστικού τομέα για την επεξεργασία της επικείμενης στρατηγικής της ΕΕ. Ο διάλογος αποσκοπεί στον από κοινού εντοπισμό των προβλημάτων, των ευκαιριών, και συγκεκριμένων δράσεων για την ενίσχυση του ενωσιακού τουριστικού τομέα και την προετοιμασία του για το μέλλον.

Κορίνα Γεωργίου

Πηγή: skai.gr

