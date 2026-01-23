Η πρώτη μεγάλη απώλεια για την Ευρωλίγκα και αντίστοιχα «μεταγραφή» για το ΝΒΑ Europe είναι προ των πυλών. Όπως αναφέρει η AS, η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να αποχωρήσει από την EuroLeague και να μετακομίσει στο φιλόδοξο νέο πρωτάθλημα που θα γίνει υπό την αιγίδα του ΝΒΑ και σε συνεργασία με την FIBA, αρχίζοντας από τη σεζόν 2027/28.

Σε αντίθεση με την Μπαρτσελόνα, που αποφάσισε να παραμείνει στην Ευρωλίγκα και να υπογράψει νέο δεκαετές συμβόλαιο, οι Μαδριλένοι φέρονται να πείστηκαν από όσα άκουσαν τη Δευτέρα από τους ιθύνοντες του νέου πρότζεκτ και έχουν ενημερώσει προφορικά ήδη το ΝΒΑ. Εφόσον η απόφαση αυτή επικυρωθεί, τότε θα πρόκειται για την δεύτερη ομάδα/μέτοχο της EuroLeague που αποχωρεί μετά την Βιλερμπάν.

Αυτό που ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί είναι αν η Ρεάλ θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην Ευρωλίγκα την επόμενη σεζόν (2026/27) ή θα μεταπηδήσει για αυτό το μεταβατικό διάστημα στο Basketball Champions League, μέχρι να αρχίσει η δράση στο ΝΒΑ Europe από την περίοδο 2027/28.

