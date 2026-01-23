Το εγκώμιο της Άρσεναλ έπλεξε ο Πεπ Γκουαρντιόλα στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ενόψει της αναμέτρησης με την Γουλβς.

Λίγο-πολύ ο Ισπανός τεχνικός ανέφερε ότι οι «κανονιέρηδες» είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο αυτή την στιγμή εκτιμώντας ότι μετά από 25 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα είναι η ώρα να το κατακτήσει.

«Φυσικά… Είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο αυτή την στιγμή. Κοιτάξτε τι κάνει στο Champions League, στο πρωτάθλημα και στις άλλες διοργανώσεις. Είναι η καλύτερη ομάδα τώρα. Ελπίζω να φτάσουμε κοντά της, να βελτιωνόμαστε και να μας δώσει μια ευκαιρία να την φτάσουμε», ανέφερε και στη συνέχεια σε άλλη ερώτηση που δέχθηκε τόνισε:

«25 χρόνια χωρίς να κερδίσει το πρωτάθλημα… Αυτό είναι ένα τεράστιο κίνητρο για τους πάντες στην ομάδα. Νομίζω ότι η ώρα της τελικά έφτασε», κατέληξε.

